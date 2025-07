Skarb narodów 3 jednak powstaje? Poznaliśmy nazwisko scenarzysty - ma na koncie świetny akcyjniak

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Walt Disney Pictures

Reklama

Skarb narodów z Nicolasem Cagem to po latach niezaprzeczalny klasyk kina przygodowego opowiadającego o poszukiwaniu skarbów. Dwie kinowe części święciły sukcesy na wielkim ekranie, ale serialowa próba wskrzeszenia marki przez Disneya nie była tak udana. Serial został skasowany po 1. sezonie przez fatalną oglądalność, a i recenzje nie były najlepsze - tylko 38% pozytywnych opinii od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

W sequelu Garfielda powróci kluczowy aktor! Kogo usłyszymy ponownie?

W 2020 roku The Hollywood Reporter informował o tym, iż rozpoczęły się prace nad 3. częścią Skarbu narodów. Od tamtej pory nie otrzymaliśmy nowych doniesień w tej sprawie. Aktualizację oferuje za to Daniel Richtman, hollywoodzki insider, którego informacje często się sprawdzały. Jego zdaniem prace nad filmem zostaną wznowione, a scenariusz napisze Chris Bremner (Bad Boys: Ride or Die)

Najlepsze filmy o poszukiwaniu skarbów [RANKING]