Batman z Trybunałem Sów coraz bliżej? Tajemnicza zapowiedź od WB Montreal

Wygląda na to, że na oficjalne ujawnienie nowej gry z Batmanem w roli głównej nie będziemy musieli czekać do DC FanDome… Firma WB Montreal (autorzy Batman: Arkham Origins) opublikowała bowiem tajemnicze wideo oraz stronę, która zapowiada jakieś ogłoszenie na 18 sierpnia. Prawdopodobnie to właśnie dzisiaj zobaczymy pierwszy teaser, a pełen zwiastun zaprezentowany zostanie w najbliższy weekend.

Czego można się spodziewać? Zarówno ten, jak i poprzednie materiały publikowane przez WB Montreal nawiązują do Trybunału Sów. To właśnie to ugrupowanie prawdopodobnie odegra istotną rolę w nadchodzącej produkcji. Cała reszta jest zaś owiana tajemnicą - nie wiadomo czy głównym bohaterem będzie Bruce Wayne, czy też tym razem wcielimy się w innego bohatera, który założy ikoniczną maskę Batmana.

https://twitter.com/WBGamesMTL/status/1295374870432407553

Przypominamy, że na DC FanDome na pewno zobaczymy też inną grę na podstawie komiksów DC. Będzie to Suicide Squad: Kill the Justice League od brytyjskiego studia Rocksteady. W plotkach i przeciekach przewija się też tytuł Gotham Knights.