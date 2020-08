Ghost of Tsushima: Legends wprowadzi co-op do gry! Zobacz zwiastun darmowej aktualizacji

SIE

Ghost of Tsushima to bez wątpienia jedna z najciekawszych gier tego roku. Nowa produkcja studia SuckerPunch przypadła do gustu zarówno recenzentom, jak i graczom, na co najlepszym dowodem są opinie w branżowych mediach i wyniki finansowe. Wygląda również na to, że twórcy nie zamierzają porzucać swojego dzieła i będą rozwijać je o nową zawartość. Zapowiedziano, że już jesienią tego roku zadebiutuje darmowa aktualizacja o nazwie Legends, która wzbogaci ten tytuł o… sieciowy tryb kooperacji.

Legends doda cztery klasy postaci - Ronina, Samuraja, Zabójcę oraz Łowcę. Gracze będą mogli wykonywać zadania w duetach lub brać udział w czteroosobowych starciach z coraz silniejszymi falami wrogów na arenach. Klimat ma być zaś inspirowany japońską mitologią i legendami, czego przedsmak możemy poczuć za sprawą efektownego zwiastuna zapowiadającego rozszerzenie - zobaczcie sami.