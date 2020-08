Kogo jeszcze zobaczymy w Marvel's Avengers? Lista robi się coraz dłuższa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Square Enix

Posiadanie gier na PC ma to do siebie, że można podłubać w plikach i wyciągnąć z nich ciekawe informacje o nadchodzących treściach. Tak właśnie zrobili gracze, którzy otrzymali betę Marvel's Avengers na tę platformę. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie postacie mogą w przyszłości trafić do tej produkcji.

Już kilka dni temu w sieci pojawiły się przecieki sugerujące, że w grze zobaczymy m.in. War Machine, Kate Bishop czy She-Hulk. Okazuje się jednak, że lista wzmianek o herosach, którzy mogą trafić do Marvel's Avengers jest zdecydowanie dłuższa. Oto ona:

Ant-Man,

Black Panther,

Captain Marvel,

Doctor Strange,

Falcon,

Kate Bishop,

Mar-Vell,

Mockingbird,

Quake,

Scarlet Witch,

She-Hulk,

Vision,

War Machine,

Wasp,

Winter Soldier.

Na obecną chwilę trudno wskazać, które z powyższych to postacie, w jakie rzeczywiście przyjdzie nam się wcielić w nadchodzącej grze. Część z nich w plikach bety oznaczona jest "UnlockPlayableCharacter", przy innych takich informacji brak.

Premiera Marvel's Avengers od Square-Enix już 4 września na PC, PS4 i Xbox One, a później także na PS5 i XSX.