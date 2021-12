Batman - jest kolejny zwiastun! Mnóstwo nowych scen, wiedza Riddlera i... kotki!

Warner Bros.

W sieci właśnie zadebiutował zupełnie nowy zwiastun przyszłorocznego filmu Batman. Wypełniony akcją po brzegi i niezwykle intensywny trailer zawiera naprawdę wiele niepokazywanych do tej pory scen, które rzucają inne światło na zasadniczą oś fabularną historii. Materiał o wymownym tytule The Bat and the Cat przygotowuje nas na nadejście jeszcze brutalniejszego niż zakładaliśmy Mrocznego Rycerza, o czym przekonacie się choćby w finałowej scenie wideo.

Niezwykle ważne jest to, że zwiastun sugeruje, iż Edward Nashton aka Riddler ma pełną wiedzę na temat prawdziwej tożsamości protagonisty. Ogromną popularność już teraz zyskało z kolei ujęcie, pokazujące Batmana z małymi kotkami, którymi opiekuje się Selina Kyle aka Catwoman. Zobaczcie sami:

Batman

W obsadzie filmu znajdują się m.in.: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro i Jayme Lawson. Za kamerą stanął Matt Reeves.

Batman zadebiutuje w amerykańskich kinach 4 marca 2022 roku.

