Battlefield 6 - kiedy zobaczymy zwiastun gry? Jest data!

fot. EA

W sieci od jakiegoś czasu pojawiają się plotki i przecieki dotyczące Battlefield 6, czyli nadchodzącej odsłony popularnej serii strzelanek autorstwa szwedzkiego studia DICE oraz Electronic Arts. Okazuje się, że już wkrótce nie trzeba będzie opierać się na nieoficjalnych materiałach, bo wydawca podał przybliżoną datę premiery zwiastuna - zobaczymy go już w czerwcu tego roku. Niewykluczone, że wtedy też dostaniemy pierwsze szczegóły na temat rozgrywki.

Czerwcowy termin nie jest specjalnym zaskoczeniem. To właśnie w tym miesiącu odbywają się targi E3 i towarzysząca im impreza EA Play Live, w której trakcie wydawca przedstawia swoje plany na przyszłość. Już kilka miesięcy temu w sieci pojawiały się plotki i spekulacje, że to właśnie tam dowiemy się czegoś więcej na temat Battlefield 6.

https://twitter.com/Battlefield/status/1391815555234009093

Jedynym co nie do końca pasuje do tego tweeta jest fakt, że grupa 2WEI poinformowała, że w tym tygodniu zobaczymy dwa zwiastuny z ich muzyką. Wyciek sugerował, że jednym z nich będzie właśnie materiał z Battlefield 6 - możliwe jednak, że wydawca zdecydował się na zmianę planów.