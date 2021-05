Starfield – premiera jeszcze w 2021 roku? Coraz więcej plotek i przecieków

fot. Bethesda

Starfield to tajemniczy projekt Bethesdy, który zapowiedziano w 2018 roku, ale o którym nadal nie wiadomo zbyt wiele. Dotychczasowe materiały marketingowe ograniczyły się do krótkiego teasera, który zapowiada kosmiczną przygodę. Wygląda jednak na to, że już wkrótce kampania promocyjna może nabrać tempa, a premiery tej gry możemy doczekać się w 2021 roku. Sugerują to liczne plotki i przecieki, które coraz częściej pojawiają się w sieci.

O grze wspominał m.in. znany w branży dziennikarz, Jeff Grubb. Już w marcu informował on, że jego zdaniem pokaz Starfield zobaczymy w okolicach targów E3 2021, a więc w czerwcu tego roku. Teraz na ten temat wypowiedział się też Shpeshal_Ed, współzałożyciel i jeden z prowadzących podcast XboxEra. Mówi on, że Microsoft zajął się już wykupywaniem reklam, co ma być dowodem na zbliżającą się wielkimi krokami premierę, której możemy oczekiwać w tym roku.

Pewna poszlaka pochodzi też bezpośrednio od źródła, czyli firmy Bethesda. Rozesłała ona do graczy ankietę, w której pojawiło się kilka interesujących pytań - m.in. o personalizację postaci, domu i... statku kosmicznego, co wydaje się nawiązywać właśnie do Starfield.

Wszystko najprawdopodobniej wyjaśni się w dniach 12-15 czerwca. To właśnie wtedy odbędą się targi E3 2021. Przypominamy, że w tym roku wydarzenie dostępne będzie wyłącznie w sieci.