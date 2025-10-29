fot. EA

Reklama

28 października zadebiutowało Battlefield: Redsec, czyli nowa, bezpłatna odsłona serii, łącząca klasyczne elementy cyklu ze świeżym spojrzeniem na tryb Battle Royale. Zainteresowani gracze mogą dołączyć do zabawy za darmo – posiadanie podstawowej wersji Battlefield 6 nie jest wymagane.

Redsec stawia na starcia duetów lub czteroosobowych drużyn na nowej mapie o nazwie Forty Lyndon. To największa lokacja w historii marki, zaprojektowana z myślą o zmaganiach nawet stu graczy jednocześnie. Rozgrywka, podobnie jak w innych przedstawicielach gatunku, polega na walce o przetrwanie i utrzymanie się przy życiu jak najdłużej. W tym celu należy eksplorować rozległy świat, poszukiwać wyposażenia oraz toczyć walki z wrogimi drużynami.

Battlefield 6 - zwiastun bezpłatnego trybu Redsec

Darmowy Battlefield 6: Redsec zawiera także drugi tryb o nazwie Wyzwanie. Polega on na eliminacyjnej rywalizacji ośmiu czteroosobowych drużyn, które mierzą się ze sobą w formacie turniejowym. Każda potyczka trwa 5 minut, a w tym czasie drużyny muszą zrealizować wyznaczone cele.

Battlefield 6 zadebiutował nieco ponad dwa tygodnie temu i pobił wszystkie rekordy serii, szybko stając się jedną z największych premier rokum, a to dopiero początek. Dziś startuje nowy rozdział świata Battlefield – REDSEC to świeże doświadczenie, które łączy Battle Royale, inspirowane wybuchowym stylem serii, bezkompromisową rywalizację drużynową w trybie Wyzwanie oraz nowe możliwości tworzenia i eksplorowania rozgrywki w trybie Portal. REDSEC to wszystko, co kochasz w Battlefieldzie; destrukcja, intensywna walka, pojazdy, w nowej, ogromnej piaskownicy, która jest dostępna dla wszystkich za darmo - powiedział Byron Beede, General Manager of Battlefield.

Battlefield 6 - 1. sezon już dostępny

W Battlefield 6 zagracie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. 28 października w grze wystartował także 1. sezon rozgrywek, który wprowadził następującą zawartość: