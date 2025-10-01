Co pojawi się w Battlefield 6 po premierze? Poznaliśmy zawartość 1. sezonu
Pierwszy sezon rozgrywek w Battlefield 1 rozpocznie się pod koniec tego miesiąca i potrwa do grudnia. W tym czasie doczekamy się debiutu nowych map, broni, pojazdów i trybów zabawy.
Firmy DICE i Electronic Arts ujawniły szczegóły dotyczące popremierowego rozwoju nowej odsłony popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek. Gracze mogą spodziewać się regularnych aktualizacji, obejmujących m.in. kolejne mapy, tryby rozgrywki oraz nowe rodzaje broni.
Pierwszy sezon Battlefield 6 rozpocznie się 28 października. Jego pierwsza faza, zatytułowana Rogue Ops, wprowadzi między innymi nową mapę Blackwell Fields, a także tryb Strikepoint. Nie zabraknie również nowego pojazdu i dodatkowego wyposażenia. Następnie, 18 listopada, pojawi się aktualizacja California Resistance, a zwieńczeniem sezonu będzie trzecia faza – Winter Offensive, zaplanowana na 9 grudnia. Szczegóły dotyczące planowanej zawartości znajdziecie w oficjalnym wpisie opublikowanym w serwisie X:
Battlefield 6 - premiera już 10 października na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.
Źródło: x.com
