Battlefield 6 z kontrowersyjnym rozwiązaniem. Gracze na PS5 mogą zdobywać punkty doświadczenia szybciej

fot. EA

W społeczności graczy Battlefield 6 wybuchła debata na temat polityki Sony i Electronic Arts, związanej z oferowaniem ekskluzywnych korzyści dla subskrybentów usługi PlayStation Plus. Odkryte informacje, widoczne bezpośrednio na stronie gry w PlayStation Store, wskazują na szereg bonusów, które mają ułatwić postępy w grze użytkownikom konsoli PlayStation 5.

Partnerstwo marketingowe pomiędzy Sony a EA, mające na celu uczynienie PS5 „najlepszą platformą do grania” w Battlefield 6, przynosi subskrybentom PS Plus konkretne, ułatwiające rozgrywkę benefity. Ich listę znajdziecie poniżej.