Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Battlefield 6 z kontrowersyjnym rozwiązaniem. Gracze na PS5 mogą zdobywać punkty doświadczenia szybciej

Battlefield 6 cieszy się wielkim zainteresowaniem oraz zebrał wysokie oceny w mediach, ale gracze zwracają uwagę na jeden kontrowersyjny szczegół. Okazuje się, że posiadacze PS5 mogą liczyć na dodatkowe bonusy.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  playstation plus 
battlefield 6
Battlefield 6 fot. EA
Reklama

W społeczności graczy Battlefield 6 wybuchła debata na temat polityki Sony i Electronic Arts, związanej z oferowaniem ekskluzywnych korzyści dla subskrybentów usługi PlayStation Plus. Odkryte informacje, widoczne bezpośrednio na stronie gry w PlayStation Store, wskazują na szereg bonusów, które mają ułatwić postępy w grze użytkownikom konsoli PlayStation 5.

Partnerstwo marketingowe pomiędzy Sony a EA, mające na celu uczynienie PS5 „najlepszą platformą do grania” w Battlefield 6, przynosi subskrybentom PS Plus konkretne, ułatwiające rozgrywkę benefity. Ich listę znajdziecie poniżej. 

  • Pominięcia poziomówgdy kupisz Battlefield Pro, automatycznie odblokujesz dodatkowe poziomy.
  • Rozszerzony dostęp do wydarzeń 2PDZyskaj rozszerzony dostęp do wybranych wydarzeń z dodatkowymi PD i przyspiesz swoje postępy.
  • Premia PD oddziałuOdblokuj premię PD dla całej drużyny, jeśli co najmniej dwóch graczy gra na PlayStation.

Część społeczności uważa, że te bonusy dla posiadaczy PS Plus są zbyt daleko idące i ułatwiają rozgrywkę tym, którzy zdecydują się na granie właśnie na PS5. 

Źródło: playstation.com

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  playstation plus 
battlefield 6
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Battlefield 6
-

Co pojawi się w Battlefield 6 po premierze? Poznaliśmy zawartość 1. sezonu

Pierwszy sezon rozgrywek w Battlefield 1  rozpocznie się pod koniec tego miesiąca i potrwa d...

Battlefield 6
-

Battlefield 6 - otwarta beta już w ten weekend! Co warto o niej wiedzieć?

EA ujawniło najważniejsze informacje na temat testów beta gry Battlefield 6. Wiemy już nie...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Silent Hill 2 Remake
-
Plotka

Czy Born from a Wish zostanie odświeżone? Aktorka z Silent Hill 2 Remake dała pewną wskazówkę

2 37. Daenerys Targaryen (Gra o tron)
-

Warner Bros. złożono ofertę. Do kogo mogą trafić Gra o tron, Władca pierścieni czy DC?

3 Daredevil: Odrodzenie
-

Wyciekł już cały zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Fani rozpływają się nad trailerem

4 keira knightley
-

Znana aktorka nie wiedziała o bojkocie Harry’ego Pottera. Przeprasza za udział przy audiobooku

5 Tron: Ares
-

Tron: Ares to największa filmowa klapa ostatnich lat. Straty finansowe mogą być gigantyczne

6 Star Wars: Starfighter
-
Plotka

Czy Ryan Gosling i Amy Adams grają postaci z Legend Star Wars? Ta teoria nie ma wiele sensu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s19e02

Zaklinacze koni

s19e02

Detektyw Murdoch

s03e06

s06e02

Spoza układu

s06e05

Spoza układu

s06e09

Spoza układu

s06e08

Spoza układu

s06e06

Spoza układu
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sacha Baron Cohen
Sacha Baron Cohen

ur. 1971, kończy 54 lat

Katia Winter
Katia Winter

ur. 1983, kończy 42 lat

Christopher Judge
Christopher Judge

ur. 1964, kończy 61 lat

Kiele Sanchez
Kiele Sanchez

ur. 1977, kończy 48 lat

Aleksandra Konieczna
Aleksandra Konieczna

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV