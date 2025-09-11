Battlefield 6 z trybem battle royale. Poznaliśmy szczegóły na jego temat
EA ujawniło pierwsze szczegóły dotyczące trybu battle royale w grze Battlefield 6. Gracze mogą liczyć na emocjonujacą rozgrywkę, w której liczyć się będzie zarówno taktyka, jak i wyposażenie.
W Battlefield 6 nie zabraknie trybu battle royale, a twórcy i wydawca ujawnili właśnie pierwsze szczegóły na jego temat. Gracze mogą liczyć na efektowne, wymagające starcia dla 100 uczestników, a na mapach pojawi się m.in. zniszczalne otoczenie oraz pojazdy.
W tym trybie wybór klasy będzie ostateczny – nie będzie można go zmienić po rozpoczęciu rozgrywki. Postacie będą rozwijać się wraz ze zdobywanym doświadczeniem, a podczas zabawy gracze zajmą się eksploracją mapy, walką o łupy oraz realizacją misji nagradzanych dodatkowymi zasobami. Cały czas trzeba będzie jednak mieć na uwadze zagrożenie ze strony nie tylko innych graczy, ale także kurczącego się pierścienia ognia, który ogranicza pole bitwy i nie pozostawia drogi ucieczki.
Testy trybu battle royale rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Premiera Battlefield 6 zaplanowana została na 10 października.
