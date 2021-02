Battlefield 6 zadebiutuje pod koniec 2021 roku. Zapowiedź już wkrótce

EA

W sieci od dłuższego czasu pojawiają się mniej lub bardziej wiarygodne informacje na temat Battlefield 6. Dopiero teraz dostaliśmy jednak konkrety z pewnego źródła. Andrew Wilson, prezes firmy Electronic Arts, ujawnił podczas spotkania z inwestorami, że zapowiedź tej wyczekiwanej sieciowej strzelanki zobaczymy już wiosną, premiera zaś planowana jest na okres świąteczny świąteczny tego roku - a więc w okolicach listopada i grudnia. Wygląda też na to, że nie trzeba obawiać się opóźnień, bo Wilson zapewnia, że prace odbywają się bez jakichkolwiek utrudnień.

Nie zabrakło też innych ciekawych informacji. Prezes EA ujawnił, że graczy czekają bitwy na niespotykaną do tej pory skale, a także wykorzystanie pełnej mocy drzemiącej w konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Na ten moment nie wiadomo jednak czy produkcja ta pojawi się też na poprzedniej generacji. Można jednak spodziewać się, że jeśli tak się stanie, to będzie to wersja w jakiś sposób ograniczona, oferująca gorszą oprawę, a być może też pozbawiona pewnych trybów rozgrywki.