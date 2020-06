Batwoman - aktorka z Riverdale kandydatką do tytułowej roli w 2. sezonie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informacja pochodzi od portalu The Cinema Spot, który nie jest częstym źródłem informacji. Jednakże dziennikarz, który ją opublikował, Emre Kaya z thegww.com to rzetelna osoba, którego doniesienia bardzo często się sprawdzały. Pomimo tego traktujemy jego informacje jako plotkę.

Według jego źródeł Vanessa Morgan z Riverdale jest kandydatką do roli Ryan Wilder, która zostanie Batwoman w 2. sezonie i zastąpi Kate Kane, bohaterkę pierwszej serii. Czytamy, że aktorka będzie brać udział w przesłuchaniu oraz zostaną nagrane zdjęcia testowe z prawdopodobnie innymi członkami obsady, aby zobaczyć, czy aktorzy dobrze się ze sobą zgrywają.

Oczywiście to nie oznacza, że nie ma innych kandydatek do roli. Po prostu Vanesas Morgan jest pierwszą osobą, o której wiemy, że jest brana pod uwagę. Według dziennikarza producenci ze stacji The CW chcą aktorkę młodszą niż 30 lat, która rozumie i akceptuje kulturę produkcyjną firmy Grega Berlantiego tworzącej Arrowverse.

W czerwcu 2020 roku głośno zrobiło się o Vanessie Morgan, która otwarcie skrytykowała to, jak czarnoskóre osoby są portretowane w kinie i telewizji. Jej słowa nawiązywały też do krytyki Riverdale, w którym grała pierwszą biseksualną bohaterkę tego serialu, Toni Topaz. Uważa, że osoby o czarnoskóre są zatrudniane do seriali jako przykład różnorodności, ale są płytkimi bohaterami, którzy tylko pomagają białym postaciom w centrum historii. Być może rozgłos wywołany jej komentarzami zmotywował producentów z The CW do zainteresowania się jej osobą.

Jeśli Vanessa Morgan dostanie rolę, wówczas prawdopodobnie jej nie zobaczymy w 5. sezonie Riverdale. Jako że historia zaprezentuje widzom przeskok w czasie brak bohaterki będzie łatwy do wyjaśnienia.