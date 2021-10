Batwoman - tak wygląda Killer Croc w 3. sezonie. Lepiej niż w Legionie samobójców?

fot. Warner Bros.

Widzowie nie znający komiksów poznali postać znaną jako Killer Croc w 2016 roku w filmie Legion samobójców (zdjęcie główne). W 3. sezonie Batwoman zobaczymy nową na ekranową inkarnację złoczyńcy i dzięki zdjęciom opublikowanym przez Entertainment Weekly możemy ocenić poziom charakteryzacji.

Killer Croc zadebiutuje w 2. odcinku 3. sezonu zatytułowanym Loose Tooth. W nim też superbohaterka oraz Alice (Rachel Skarsten) staną z nim do walki. Co ciekawe, nie jest to oryginalny Killer Croc, który walczył z Batmanem, a którego wersję oglądaliśmy w kinie. Tutaj powstanie Killer Croc 2.0 przez utratę trofeów Mrocznego Rycerza, do której doszło w 2. sezonie. Nastolatek imieniem Stephen odnajdzie zarażony ząb Killer Croc, który zmieni go w jego nową wersję. Jego głód i okrucieństwo mają przewyższać pierwowzór.

Batwoman - 3. sezon jest emitowany w Polsce na HBO GO dzień po premierze w USA.

