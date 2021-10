Batwoman - kłamstwa, toksyczne zachowania i ryzykowanie życiem. Ruby Rose publikuje dowody

źródło: THe CW

Ruby Rose wytoczyła ciężkie działa, oskarżając ekipę, showrunnerką, producentów, ale i także aktorów Batwoman o najgorsze rzeczy. Oskarżyła producentów o groźby, taktyki dręczenia i szantaż. Twierdzi, że było to piekielnie złe środowisko pracy. Warner Bros. Television oraz aktorzy grający w serialu dementowali jej oskarżenia i podkreślali, że to zachowanie Ruby Rose doprowadziła do jej ostatecznego zwolnienia z serialu. Aktorka nie pozostawia to bez odpowiedzi i postanawia... opublikować dowody na prawdziwość swoich słów. Na Instagramie wrzuciła zrzuty ekranu ze służbowej korespondencji mailowej, które potwierdzają część jej oskarżeń.

Aktorka twierdzi, że nigdy jej podejście do pracy nie było krytykowane aż do momentu jej kontuzji. W efekcie musiała przejść poważną operację, która zmusiła ją do ograniczenia wielu aktywności promocyjnych. Osoby odpowiedzialne za serial jednak nie dały jej nawet chwili na dojście do siebie i, jak widzimy w mailach, od razu wymagały od niej wywiązywania się z zobowiązań, których nie mogła spełnić. Między innymi miała wziąć udział w sesji zdjęciowej i wywiadzie dla EW.com, co wymagało od niej włożenia kostiumu, czego w efekcie operacji zrobić nie mogła. Nie mogła również podróżować i przy przemieszczaniu się poza domem musiała nosić kołnierz na szyję.

Co ciekawe, jedyna osoba, która w tej chwili nie obrywa jest producent Greg Berlanti, czyli osoba będący na szczycie hierarchii tworzącej Arrowverse. Inaczej mówi o showrunnerce Batwoman Caroline Dries, która według niej nie jest ani aktywistką LGBT ani feministką, za którą się podaje. Zarzuca jej, że wymyśliła sposób, jak "zarabiać na gejach" choć najwyraźniej inkluzywność nie jest czymś, co szczerze jej leży na sercu. Zastanawia się, czy opublikować korespondencję z showrunnerką, w której sama to przyznaje. Pokazała jednak maila odnośnie rozmowy o reakcji na krzyki na planie, bo niektóre osoby z obsady traciły panowanie i stawały się agresywne. We wcześniejszych oskarżeniach Rose zarzucała to Dougrayowi Scottowi, grającemu jej serialowego ojca. Z odpowiedzi wynika bardzo lekceważący stosunek do słów aktorki i brak konkretnej reakcji na problem, ale... chciała rozmawiać z reżyserką. Tylko jak Rose zwraca uwagę podana reżyserka nie pracowała nad problematycznym odcinkiem. Na razie Rose podkreśla, że nie będzie wysuwać na front najmocniejszych armat dając szansę showrunnerce i innym producentom, by zadziałali w tej kwestii na sferze prywatnej, bo aktorce nie zależy na publicznym linczu.

Z jej dowodów dowiadujemy się, że duży wpływ na katastrofalne warunki pracy miały 16 godzinne tryby kręcenia zdjęć. Dziennie. Opisuje, jak dochodziło agresji, krzyków i innych problemów. Sama uważa, że musi podchodzić do wszystkich z humorem, by rozluźniać atmosferę. Wspomina, że tego dnia asystent producenta dostał wstrząsu mózgu, a statysta został uderzony przez dźwig.

Dowody Ruby Rose

Camrus Johnson grający Batwinga zarzucał Ruby Rose kłamstwo. Aktorka publikuje rozmowy z aktorem, który wiedział o jej problemach po operacji i nierozsądnych oczekiwaniach producentów. Ostatecznie Rose wzięła udział w sesji zdjęciowej, bo nie miała wyboru. W wiadomościach pokazuje absurd sytuacji, jak ją zmuszano do tych działań pomimo bycia po poważnej operacji. Wśród oczekiwanych aktywności było nagranie... życzeń z okazji bar micwy dla krewnego producenta.

Alexander J. Baxter, asystent producenta, w rozmowie z CBR.com zarzucał Ruby Rose, że była dyktatorką na planie. Sama Rose twierdzi, że nie wie, kim on jest, nie ma go w papierach ani na IMDb. Do tego nikt z osób z ekipy, z którymi rozmawiała nie słyszał o nim. CBR twierdzi, że mieli potwierdzenie pracy Baxtera na planie serialu.

Do tego pokazuje dowody na manipulację i kłamstwa związane z bezpieczeństwem na planie. Z uwagi na jej operacje mgła i dym wykorzystywany na planie sprawiał, że nie mogła oddychać. Gdy poruszono temat nadajnika mierzącego poziomy powietrza, okazało się, że nic takiego nie ma. Rose twierdzi, że kilka osób wylądowało w szpitalu w wyniku tych zaniedbań.

Na razie Warner Bros. Television ani nikt z ekipy Batwoman nie skomentował słów aktorki.