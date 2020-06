Stargirl - co w kolejnym odcinku serialu? [WIDEO]

fot. materiały prasowe

16 czerwca zadebiutuje 5. odcinek 1. sezonu serialu Stargirl. Został on zatytułowany Hourman and Dr. Mid-Nite. W nim gdy Courtney (Brec Bassinger) stara się zrekrutować więcej członków do Justice Society of America, Pat (Luke Wilson) znajduje się o krok bliżej poznania, którzy członkowie ISA mogą być w Blue Valley. W tym czasie poszukiwania Ricka (Cameron Gellman) zaprowadzają Courtney, Yolandę (Yvette Monreal) i Beth (Anjelika Washington) na imprezę Halloween Cindy Burman (Meg DeLacy). Zadebiutował zwiastun promujący ten epizod. Wideo jest dostępne poniżej.

Serial opowiada historię uczennicy liceum, Courtney Whitmore, która zainspiruje młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Produkcja ukaże na nowo historię Stargirl oraz pierwszej drużyny superbohaterów, Justice Society of America. 1. sezon produkcji liczy 13 odcinków. W obsadzie znajdują się Brec Bassinger, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale , Luke Wilson, Lou Ferrigno Jr., Brian Stapf, Henry Thomas, Joy Osmanski, Neil Hopkins oraz Nelson Lee.