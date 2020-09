Batwoman - Shivani Ghai dołącza do obsady 2. sezonu. W kogo się wcieli?

Materiały prasowe

Batwoman jest jednym z seriali, które rozpoczęły prace na planie we wrześniu. Obecnie przygotowywany jest 2. sezon. Do obsady dołączyła właśnie Shivani Ghai znana z filmu Londyn w ogniu oraz serialu Dominion. W kogo wcieli się brytyjska aktorka?

Aktorka będzie powracającym członkiem obsady i wcieli się w postać Safiyah Sohail. W komiksach postać ta miała miłosną relację z Batwoman. Opisywana jest jako "zaciekła i opiekuńcza przywódczyni małej społeczności zamieszkującej wyspę Coryana. Kobieta, która ma tylu wrogów, co sprzymierzeńców. Jest kochana przez swoich ludzi i nie cofnie się przed niczym, by chronić to, co do niej należy".

DC

Przypomnijmy, że w drugim sezonie show twórcy zaprezentują fanom zupełnie nową bohaterkę. W nową Batwoman wcieli się Javicia Leslie. Postać ta zapowiedziana jest jako sympatyczna, nieco bałaganiarska i nieokiełznana, raczej niemająca wielu wspólnych cech z poprzednią Batwoman.