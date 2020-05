Batwoman - zdjęcia promujące finałowy odcinek 1. sezonu serialu

17 maja na antenie The CW zadebiutuje finałowy, 20. odcinek 1. sezonu serialu Batwoman. Został on zatytułowany O. Mouse. W nim tytułowa bohaterka i jej ojciec będą musieli zmierzyć się ze starym mścicielem Gotham, Hushem, który powraca na dawny teren. W sieci pojawiły się zdjęcia promujące ten epizod. Są one dostępne w poniższej galerii.

Dla przypomnienia produkcja opowiada o losach Kate Kane, mścicielki chroniącej Gotham City należącej do Batman Family, kuzynki Bruce'a Wayne'a wyrzuconej z West Point, gdy odkryto jej preferencje seksualne. W serialu bohaterka walczy z przestępczym światkiem Gotham City, jednak przy tym mierzy się również ze swoimi własnymi demonami. Kate powraca po latach do Gotham, gdy miasto pod nieobecność Batmana zostaje zaatakowane przez niebezpieczny gang. Teraz będzie musiała ochronić mieszkańców i swoich bliskich przed złem.

Batwoman 1x20

W obsadzie znajdują się Ruby Rose, Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson i Nicole Kang.