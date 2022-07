Bayonetta 3 z opcjonalną cenzurą. Gracze będą mogli ukryć nagość bohaterki

fot. materiały prasowe

Wielu twórców gier, chcąc otrzymać niższą kategorię wiekową, idzie na ustępstwa. Nie inaczej jest w przypadku studia odpowiedzialnego za produkcję Bayonetta 3. Platinum Games zdecydowało się zastosować cenzurę, by gra była bardziej przystępna dla młodszych widzów. Tu będzie ona polegać na zakryciu elementami ubioru większości ciała bohaterki, gdy ta przemienia się w swą demoniczną formę. Warto jednak jasno zaznaczyć, że jest to w pełni opcjonalne i nic nie stoi na przeszkodzie, by cieszyć się produkcją w jej oryginalnym wydaniu.

Wspomniany tryb z autocenzurą nazywa się Naive Angel Mode i został w szczegółach przedstawiony i porównany z oryginalną wersją na nowym materiale wideo. Jak sami twórcy zaznaczają w opisie: po jego włączeniu będziecie mogli cieszyć się grą na ekranie telewizora w salonie bez obaw o to, co aktualnie widać na ekranie.

https://twitter.com/platinumgames/status/1547216944470069248

Takie podejście twórców się szanuje, bo myślą o wszystkich i dają graczom wybór, a nie skazują ich na jedno rozwiązanie. Ciekawe ilu z nich zdecyduje się prowadzić rozgrywkę z trybem Naive Angel Mode załączonym dłużej, a nie tylko uruchomi go po to, by zobaczyć, jak to wygląda?