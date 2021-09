Bayonetta 3 w końcu doczekała się przybliżonej daty premiery. Zobacz zwiastun gry

SEGA

Ogłoszona w 2017 roku gra Bayonetta 3 w końcu ma przybliżoną datę premiery. Posiadacze konsoli Nintendo Switch zagrają w nią już w przyszłym roku, aczkolwiek bliższych szczegółów związanych z datą premiery gry nie podano. Wiadomość została przekazana graczom podczas Nintendo Direct. Wraz z ogłoszeniem okienka wydawniczego zaprezentowano również nowy, porywający materiał przedstawiający grę w akcji.

Gameplay dostarcza to, czego fani serii od produkcji oczekują. Graficznie nie jest to pierwsza klasa, ale nie ma także co narzekać - w końcu gra powstaje tylko i wyłącznie z myślą o przenośnej konsoli Nintendo i nie jest szykowana na inne, potężniejsze platformy.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wyczekiwać kolejnych wieści o produkcji. Miejmy jednak nadzieję, że na nie nie będziemy musieli czekać tak długo.