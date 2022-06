Skull and Bones z premierą w listopadzie? Xbox Store zdradził sekret Ubisoftu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Skull and Bones od Ubisoftu w produkcji jest już od długiego czasu i nie jest to okres produkcyjny usłany różami. Tytuł ciągle nie doczekał się oficjalnego ujawnienia daty premiery, ale informacja ta wyciekła do sieci. Źródło wydaje się być całkiem wiarygodne, bo termin pojawił się w Xbox Store i jest on... zaskakująco bliski.

Według informacji ujawnionej przez użytkownika Twittera kryjącego się pod pseudonimem Aggiornamenti Lumia, gra miałaby trafić na rynek 8 listopada. Datę tę potwierdzili również redaktorzy Kotaku, choć jest pewien haczyk: nie wykluczają oni bowiem kolejnych opóźnień.

Ze źródeł bliskich grze serwis dowiaduje się, że data premiery Skull and Bones jest ciągle przesuwana. Wstępnie tytuł miał zadebiutować we wrześniu, teraz mówi się o listopadzie. Ponadto nie odbędą się też letnie testy beta. Ma to być spowodowane "obawą o jakość najnowszej pirackiej gry online Ubisoftu".

https://twitter.com/ALumia_Italia/status/1541896524984090626