Baywatch z datą premiery! Kiedy zobaczymy reboot kultowego serialu?
Baywatch. Słoneczny Patrol to niekwestionowany serialowy hit lat 90. Fox pracuje nad rebootem - poinformowano o przybliżonym czasie premiery!
Baywatch - reboot serialu z 1989 roku o tym samym tytule opartego na ratownikach wodnych, zadebiutuje już w przyszłym roku! Stacja Fox poinformowała, że planowane jest 12 odcinków na sezon 2026/2027.
Baywatch - co jeszcze wiadomo?
Serial jest tworzony przez Fox Entertainment oraz Fremantle, które mają prawa do oryginalnego serialu Słoneczny Patrol. Showrunnerem oraz jednym z producentów wykonawczych jest Matt Nix. Producentami wykonawczymi są też twórcy oryginału - Michael Berk, Greg Bonann i Doug Schwartz, a także Dante Di Loreto. Na razie nie udostępniono żadnych informacji o fabule ani obsadzie nadchodzącej produkcji.
Prezes Fox Television Network, Michael Thorn wydał oficjalne oświadczenie, które brzmi następująco:
Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się premiera serialu w Polsce.
