Baywatch z datą premiery! Kiedy zobaczymy reboot kultowego serialu?

fot. materiały promocyjne

Reklama

Baywatch - reboot serialu z 1989 roku o tym samym tytule opartego na ratownikach wodnych, zadebiutuje już w przyszłym roku! Stacja Fox poinformowała, że planowane jest 12 odcinków na sezon 2026/2027.

Baywatch - co jeszcze wiadomo?

Serial jest tworzony przez Fox Entertainment oraz Fremantle, które mają prawa do oryginalnego serialu Słoneczny Patrol. Showrunnerem oraz jednym z producentów wykonawczych jest Matt Nix. Producentami wykonawczymi są też twórcy oryginału - Michael Berk, Greg Bonann i Doug Schwartz, a także Dante Di Loreto. Na razie nie udostępniono żadnych informacji o fabule ani obsadzie nadchodzącej produkcji.

Prezes Fox Television Network, Michael Thorn wydał oficjalne oświadczenie, które brzmi następująco:

Podczas swojej pierwszej emisji Baywatch zdefiniował całą epokę życia na plaży i wyniósł ratowników wodnych do rangi ikon. Teraz, wraz z naszymi partnerami z Fremantle, ten telewizyjny gigant powraca we współczesnej odsłonie. Fox i Fremantle, a także Matt Nix oraz współtwórca oryginału Greg Bonann, przeniosą kalifornijskie marzenie do zupełnie nowego pokolenia fanów, oferując świeże historie, wschodzące gwiazdy i cały rozmach, który uczynił franczyzę Baywatch globalną sensacją.

Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się premiera serialu w Polsce.

Słoneczny patrol - powstaje nowa wersja serialu! Baywatch doczeka się kolejnej odsłony