Beacon 23 - była królową Cersei, teraz wystąpi w serialu science fiction

Lena Headey, znana przede wszystkim fanom ze swojej kreacji Cersei w Grze o tron zagra w serialowym thrillerze science fiction pod tytułem Beacon 23. Projekt powstanie dla AMC i Spectrum Originals.

Headey zagra Aster, kobietę, która w tajemniczy sposób odnajduje drogę do samotnego strażnika latarni morskiej w najciemniejszych zakamarkach kosmosu. Aktorka będzie również producentką wykonawczą serialu wraz z twórcą Zakem Pennem, który ma na swoim koncie między innymi scenariusze do Player One i Incredible Hulk.

fot. HBO

Oparty na powieści Hugh Howeya Beacon 23, śledzi napiętą bitwę woli, gdy Halan, strażnik latarni, zaczyna kwestionować, czy Aster jest przyjacielem, czy wrogiem. Jednak ich losy szybko się splatają, gdy zostają uwięzieni na końcu wszechświata.