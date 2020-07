Beautiful Ruins - reżyserka Mulan tworzy satyrę o Hollywood

Focus Features

Beautiful Ruins opowiada o młodym mężczyźnie, który w 1962 roku prowadzi hotel we włoskiej nadmorskiej wiosce. Pewnego dnia nowa amerykańska gwiazda filmowa, Elizabeth Taylor, jadąca prosto z planu zdjęciowego do Kleopatry, zatrzymuje się tam w gościnie i kradnie mu serce. Pięćdziesiąt lat później do studia w Hollywood przyjeżdża pewien staruszek, aby odnaleźć dawną miłość. Pomaga mu w tym asystentka wpływowego producenta, która zdeterminowana jest doprowadzić do szczęśliwego zakończenia tej miłosnej historii. Beautiful Ruins będzie romantyczną społeczną satyrą o Hollywood.

Jak podają zagraniczne media Beautiful Ruins wyreżyseruje Niki Caro. Nowozelandzka reżyserka znana jest z serialu Ania, nie Anna, a jej wysokobudżetowy film Mulan czeka na kinową premierę zaplanowaną na 21 sierpnia.

Początkowo reżyserią filmu miał zająć się Todd Field, który nawet napisał scenariusz wraz z Jess Walter, czyli autorką bestsellerowej książki na podstawie, której powstanie produkcja. Jednak projekt upadł, a adaptacją po przeczytaniu powieści w 2016 roku zainteresował się Sam Mendes. Produkcją, obok Mendesa, zajmą się Pippa Harris i Julie Pastor, a wykonawczym producentem został Nicolas Brown. Za scenariusz odpowiadają Mark Hammer i Chiara Atik.