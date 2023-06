Bedrock - Flintstonowie dla dorosłych serialem odpowiednim dla fanów w każdym wieku

fot. materiały prasowe

Elizabeth Banks w serialu Bedrock gra Pebbles Flintstone, jak również jest producentką wykonawczą dla stacji Fox. W wywiadzie dla TVLine, zapytana o najnowsze informacje na temat komedii animowanej dla dorosłych Bedrock, mówiła: Wciąż jesteśmy w fazie rozwoju. Gram również Pebbles, pracujemy nad tym.

Mimo że Bedrock skierowany jest głównie do dorosłej widowni, aktorka zapewniła o tym, że jest family friendly:



Myślę, że nadal chcemy, aby było to wspólne oglądanie {przez rodziców z dziećmi}. Będzie miał motywy dla dorosłych, jak wszystkie wielkie {produkcje} jak Simpsonowie czy South Park, ale wciąż będzie przyjazny rodzinie {...} - tłumaczyła.

Bedrock - o czym będzie?

Akcja serialu będzie miała miejsce dwie dekady po oryginalnej serii. Fred Flintstone jest bliski przejścia na emeryturę, zaś jego córka, dwudziestokilkuletnia Pebbles, poszukuje swojej drogi życiowej, w czasach gdy epoka kamienia łupanego dobiega końca, a nadchodzi epoka brązu.

Po raz pierwszy Bedrock został ogłoszony w 2019 roku, natomiast w 2021 roku jako producenci dołączyły wytwórnie Fox Entertainment i Warner Bros. Animation. Prezes Fox Entertainment, Michael Thorn, mówił wówczas o ogromnym znaczeniu dawnych Flintstonów i Bedrock:

Ich wpływ na świat animacji jest niezaprzeczalny, a pomysł przystosowania go dla dzisiejszej widowni jest wyzwaniem, którego my w Fox nie możemy się doczekać, aby podjąć się go z Warner Bros, Elizabeth i Lindsay. Bez żadnej presji, naprawdę.