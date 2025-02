Rogaty Hulk prosto z piekła! Demoniczna wersja postaci Marvela zaskoczyła fanów komiksów

fot. materiały prasowe

Benjamin Percy (scenarzysta) oraz rysownik Raffaele Ienco w szóstym zeszycie komiksu Hellverine przedstawią światu nową wariację na temat Hulka. Hell Hulk odpowie na pytanie, co by było, gdyby połączyć nieopanowany gniew Hulka z demonicznymi mocami piekła.

Kim jest Hell Hulk?

W komiksie Hellverine pokazano, jak syn Wolverine’a, Akihiro, stał się mieszanką Ghost Ridera z Wolverine’em. Hell Hulk jest kolejnym etapem tej historii. Tak twórcy komentują swoją postać:

— W osobie Hellverine’a stworzyliśmy płonącą mieszankę Wolverine’a z Ghost Riderem. Teraz mamy więcej zabawek w piaskownicy, w tym Hell Hulka, z którego debiutem związana jest większa historia.

Scenarzysta zapowiada, że w komiksie odkryje tajemniczy projekt Hellfire, rozwijany w tajnych laboratoriach pod Pentagonem. Naukowcy badają tam zastosowania technologii i nauki prosto z dosłownego piekła. Odkryto, że w różnych rejonach świata pojawiają się ludzie, których rozpala morderczy gniew, prowadzący do zagrożenia życia innych. Śledztwo ujawnia, że ma to związek z obecnością Hell Hulka – potwora, który emituje fale piekielnej mocy, mogące wywoływać takie reakcje. Hellverine musi odkryć, co tak naprawdę się wydarzyło.

Komiks pojawi się w USA w maju.