Będzie kontynuacja Peaky Blinders. Znamy szczegóły serialu!

Oficjalnie ogłoszono, że powstanie kontynuacja serialu Peaky Blinders. Poza już nakręconym filmem pełnometrażowym opublikowano informacje o dwóch sezonach serialu. Netflix i BBC zamówiły realizację dwóch serii liczących po sześć odcinków każda.
Peaky Blinders - sequel serialu
Czytamy, że historia serialowej kontynuacji ma rozgrywać się po zakończeniu wspomnianego filmu. Pełnometrażowa produkcja ma mieć premierę w 2026 roku.
Twórca otwarcie powiedział, że kolejne pokolenie rodziny Shelbych będzie w centrum fabuły, więc opanują ekrany telewizorów przez następne lata. Steven Knight, twórca serialu, oraz Cillian Murphy (Tommy Shelby) są producentami wykonawczymi.
Peaky Blinders - opis serialowego sequela
Historia rozgrywa się w 1953 roku w Wielkiej Brytanii. Po przetrwaniu ciężkiego bombardowania podczas II wojny światowej Birmingham rozbudowuje się przy pomocy betonu i stali. W nowej erze Peaky Blinders trwa wyścig o bardzo lukratywny projekt rekonstrukcji miasta, który przeradza się w brutalną rywalizację. To miasto bezprecedensowych okazji i niebezpieczeństw, a Shelby znajdują się w samym centrum.
Popularność Peaky Blinders nie słabnie, stąd decyzja o dalszych losach rodziny Shelby.
Źródło: deadline.com