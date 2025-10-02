Reklama
Będzie kontynuacja Peaky Blinders. Znamy szczegóły serialu!

To nie koniec Peaky Blinders. Popularność nie maleje, więc poza zapowiedzianym i już nakręconym filmem pełnometrażowym subskrybenci Netflixa dostaną dwa sezony serialowej kontynuacji. Ogłoszono pierwsze szczegóły!
Adam Siennica
Peaky Blinders fot. BBC
Oficjalnie ogłoszono, że powstanie kontynuacja serialu Peaky Blinders. Poza już nakręconym filmem pełnometrażowym opublikowano informacje o dwóch sezonach serialu. Netflix i BBC zamówiły realizację dwóch serii liczących po sześć odcinków każda.

Peaky Blinders - sequel serialu

Czytamy, że historia serialowej kontynuacji ma rozgrywać się po zakończeniu wspomnianego filmu. Pełnometrażowa produkcja ma mieć premierę w 2026 roku.

Twórca otwarcie powiedział, że kolejne pokolenie rodziny Shelbych będzie w centrum fabuły, więc opanują ekrany telewizorów przez następne lata. Steven Knight, twórca serialu, oraz Cillian Murphy (Tommy Shelby) są producentami wykonawczymi.

fot. BBC

Peaky Blinders - opis serialowego sequela

Historia rozgrywa się w 1953 roku w Wielkiej Brytanii. Po przetrwaniu ciężkiego bombardowania podczas II wojny światowej Birmingham rozbudowuje się przy pomocy betonu i stali. W nowej erze Peaky Blinders trwa wyścig o bardzo lukratywny projekt rekonstrukcji miasta, który przeradza się w brutalną rywalizację. To miasto bezprecedensowych okazji i niebezpieczeństw, a Shelby znajdują się w samym centrum.

Popularność Peaky Blinders nie słabnie, stąd decyzja o dalszych losach rodziny Shelby.

Źródło: deadline.com

