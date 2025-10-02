Będzie kontynuacja Peaky Blinders. Znamy szczegóły serialu!

fot. BBC

Oficjalnie ogłoszono, że powstanie kontynuacja serialu Peaky Blinders. Poza już nakręconym filmem pełnometrażowym opublikowano informacje o dwóch sezonach serialu. Netflix i BBC zamówiły realizację dwóch serii liczących po sześć odcinków każda.

Peaky Blinders - sequel serialu

Czytamy, że historia serialowej kontynuacji ma rozgrywać się po zakończeniu wspomnianego filmu. Pełnometrażowa produkcja ma mieć premierę w 2026 roku.

Twórca otwarcie powiedział, że kolejne pokolenie rodziny Shelbych będzie w centrum fabuły, więc opanują ekrany telewizorów przez następne lata. Steven Knight, twórca serialu, oraz Cillian Murphy (Tommy Shelby) są producentami wykonawczymi.

Peaky Blinders - opis serialowego sequela

Historia rozgrywa się w 1953 roku w Wielkiej Brytanii. Po przetrwaniu ciężkiego bombardowania podczas II wojny światowej Birmingham rozbudowuje się przy pomocy betonu i stali. W nowej erze Peaky Blinders trwa wyścig o bardzo lukratywny projekt rekonstrukcji miasta, który przeradza się w brutalną rywalizację. To miasto bezprecedensowych okazji i niebezpieczeństw, a Shelby znajdują się w samym centrum.

Popularność Peaky Blinders nie słabnie, stąd decyzja o dalszych losach rodziny Shelby.