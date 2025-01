Ridley Scott wdał się w spór z Paramount. "Jestem drogi, ale jestem też ku*** dobry w tym, co robię"

fot. materiały promocyjne

Od dawna wiadomo, że Ridley Scott wyreżyseruje film biograficzny o zespole Bee Gees. Produkcja powstaje dla Paramount i miała zostać stworzona już wcześniej. Doszło jednak do opóźnienia, a Ridley Scott w rozmowie z GQ zdradził powody takiej decyzji. Okazuje się, że była ona podyktowana zmianami wymagań, które studio nakładało na legendarnego reżysera, a który nie dał sobie w kaszę dmuchać.

Studio zmieniło wymagania. Powiedziałem: "Nie możecie tego zrobić." Oni dalej naciskali, więc dodałem: "Ostrzegam was. Jeśli to się nie zmieni, to pójdę robić inny film." Nie uwierzyli mi, a ja to zrobiłem. Prosili mnie o zbyt wiele, więc odmówiłem. Nie podobały im się moje warunki, więc poszedłem naprzód. Jestem drogi, ale jestem też, ku***, dobry w tym, co robię.

Ridley Scott w kwietniu 2025 roku ma rozpocząć prace na planie The Dog Stars. Dopiero później zajmie się produkcją filmu biograficznego o Bee Gees. Przewiduje się, że zdjęcia rozpoczną się we wrześniu 2025 roku.

Bee Gees - co wiadomo o filmie biograficznym?

Scenariusz zostanie napisany przez Johna Logana, a producentem wykonawczym będzie Barry Gibb, jeden z członków zespołu. Producentami będą Scott, Michael Pruss oraz Graham King.

Film opowie historię trzech braci należących do Bee Gees, jednego z najpopularniejszych zespołów wszechczasów. Sprzedano ponad 220 milionów płyt na całym świecie. Chociaż Barry, Robin i Maurice Gibb zaczęli razem występować pod koniec lat pięćdziesiątych, skupiając się na folku i soft rocku, największą popularność zyskali za piosenki do Gorączki sobotniej nocy. Do najpopularniejszych hitów zespołu można zaliczyć Stayin' Alive, More Than a Woman czy też Night Fever.

