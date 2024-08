Beetlejuice Beetlejuice w nowym teaserze. Są też klimatyczne plakaty

fot. Warner Bros. Discovery

W Ameryce ruszyła przedsprzedaż biletów na Beetlejuice Beetlejuice, czyli wyczekiwaną kontynuację Soku z żuka. Film trafi do kin za miesiąc i z tej okazji widzowie mogą już kupować swoje miejscówki, a zachęcić ich ma do tego najnowszy teaser oraz klimatyczne plakaty od IMAX-a i ScreenX. To oznacza, że kampania marketingowa filmu wkracza w ostateczną fazę i wkrótce doczekamy się kolejnych materiałów, w tym finalnego zwiastuna.

Beetlejuice Beetlejuice - nowy teaser i plakaty

Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice - fabuła, obsada, data premiery

Po nieoczekiwanej tragedii w rodzinie, trzy pokolenie rodziny Deetzów powracają do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu i portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.

Reżyserem filmu jest Tim Burton, twórca pierwszej części. Do swoich ról powrócą Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Ponadto w obsadzie znalazły się Monica Bellucci jako żona Beetlejuice'a oraz Jenna Ortega, w roli córki głównej bohaterki pierwszego Soku z żuka.

Beetlejuice Beetlejuice - premiera 6 września 2024 roku w kinach.