Jason Voorhees powrócił! Krwawy film krótkometrażowy z franczyzy Piątek trzynastego już online

fot. Horror Inc.

Reklama

W kwietniu informowaliśmy, że Piątek trzynastego powróci po 16 latach zakulisowych problemów, takich jak walka o prawa do marki. Showrunner Brad Caleb Kane opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie roboczej wersji scenariusza serialu Crystal Lake z logiem studia A24. Slasher ma być prequelem dla Piątku trzynastego (1980). W głównych rolach występują Linda Cardellini jako Pamela Voorhees oraz Callum Vinson jako młody Jason.

Czytaj więcej: Horror Piątek trzynastego wraca po 16 latach! Ważna aktualizacja

Zdjęcia do serialu Crystal Lake rozpoczęły się w czerwcu i mają potrwać do października. To oznacza, że fani franczyzy będą musieli jeszcze trochę poczekać na premierę nowej produkcji. Ten czas oczekiwania może nieco umilić krótkometrażowy film z serii Piątek trzynastego zatytułowany Sweet Revenge. To pierwszy oficjalny projekt tej franczyzy od 2009 roku. W Jasona Voorheesa wcielił się aktor i kaskader Schuyler White. 15-minutowe wideo jest już dostępne online. Zobaczcie poniżej.

Sweet Revenge - film krótkometrażowy

Za reżyserię oraz scenariusz Sweet Revenge odpowiada Mike P. Nelson, który w rozmowie z Variety przyznał, że ma pomysł, w jakim kierunku chciałabym, żeby potoczyła się ta historia. Dodał, że to nie od niego zależy, w którą stronę pójdą Horror Inc. i Jason Universe. Ale gdyby dostał propozycję pracy nad tym, to zająłby się tym bez wahania.

Jedną z zabawnych rzeczy, które często ogrywam, jest to, że Jason od dawna jest w amoku zemsty. Jak to wygląda, gdy spotyka kogoś takiego jak on? Nie Freddy'ego Kruegera, nie dziewczynę z mocami parapsychicznymi, ale kogoś takiego jak on, kto powraca. Jak to wygląda i jakie intrygi i jaka historia z tego wyniknie między nimi?

O ile serial Crystal Lake może wykorzystać wszystkie motywy z franczyzy Piątek trzynastego to sprawa z filmową serią już nie jest tak klarowna. W 2023 roku Brad Fuller, który początkowo miał być showrunnerem serialu, zdradził, że prawa filmowe to zupełnie inna rzecz, ponieważ są one powiązane z New Line Cinema i są bardzo chaotyczne.