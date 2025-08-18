Reklama
HBO Max - nowości na 16-31 sierpnia 2025. Scheda, nowy sezon Peacemakera i inne

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował HBO Max na drugą połowę sierpnia 2025. Oto lista tytułów!
Sprawdźcie, jakie nowości przygotował HBO Max na drugą połowę sierpnia 2025. Oto lista tytułów!
HBO Max sierpień 2025 fot. materiały prasowe
HBO Max na drugą połowę sierpnia przygotował wyjątkowe premiery. 22 sierpnia zadebiutują dwa wyczekiwane seriale. Polska produkcja Scheda opowie o rodzinnych tajemnicach, przedstawi mroczną atmosferę Helu oraz historię, która zburzy pozorny spokój mieszkańców nadmorskiej miejscowości. W głównych rolach występują Bartosz Gelner, Grzegorz Damięcki, Magdalena Popławska i Jacek Koman. Ponadto tego samego dnia z nowym odcinkiem 2. sezonu powróci Peacemaker, w którym w tytułowego bohatera ponownie wcielił się John Cena. Twórcą i scenarzystą serialu, który należy do nowego DCU, jest James Gunn. Na uwagę zasługuje również film Wciąż tu jestem, który zdobył w tym roku Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - seriale i programy na 16-31 sierpnia

Kobiety w żakietach z poduchami (Women Wearing Shoulder pads) - Bogata kobieta wyjeżdża do Ekwadoru, by hodować świnki morskie dla zysku, lecz jej życie szybko się komplikuje.

Peacemaker II - Historia samozwańczego superbohatera, który dąży do pokoju za wszelką cenę. Odrzucany przez społeczeństwo, Peacemaker zmaga się z przeszłością i nowym celem, nie tracąc przy tym zapału do walki ze złem w imię pokoju za wszelką cenę.

Scheda - historia rodziny Mrozów w małym miasteczku Hel, na samym końcu Polski. Punktem wyjścia jest pogrzeb Jana Mroza, nestora lokalnej społeczności, wilka morskiego i emerytowanego żołnierza Marynarki Wojennej, właściciela campingu, baru i rodzinnej posiadłości – w sumie wartych ponad dwadzieścia milionów złotych.

Scheda
Konie i kaci (Horse & Hangmen) - Latem 2022 roku znika 40-letni Frank. Jego spalony samochód zostaje odnaleziony, a sprawa szybko przybiera mroczny obrót.

HBO Max - filmy na 16-31 sierpnia

Piotruś Królik (Peter Rabbit) - Zbuntowany królik nieustannie wkrada się do ogrodu warzywnego należącego do rolnika, czym wywołuje wojnę między nimi.

Ujęcie (The Capture) - Sami jest artystą. Przyciągany przez surową energię ulicznych protestów, trafia do rzeczywistości, która wykracza daleko poza zasięg jego kamery.

Życie to suka (Life's a Bitch) - Obraz opowiada trzy historie o psach, które ukazują złożoność ludzkich relacji, odsłaniając przeszkody na drodze do miłości.

Zła kuratorka (Bad Guardian) - Kobieta próbuje uratować swojego ojca spod opieki skorumpowanej i chciwej kuratorki sądowej.

Sąsiedzi 2 (Neighbors 2: Sorority Rising) - Mac i Kelly muszą połączyć siły ze swoim byłym sąsiadem Teddym, by powstrzymać Shelby i dziewczyny z Kappa Nu.

Sąsiedzi - Mac i Kelly próbują dogadać się z nowymi sąsiadami. Gdy imprezy zaczynają wymykać się spod kontroli, obie strony rozpoczynają walkę.

Hancock - Nadużywający alkoholu, opryskliwy superbohater traci szacunek mieszkańców swojego miasta. Z pomocą spieszy mu wybitny specjalista od kreowania wizerunku.

Wciąż tu jestem (I'm Still Here) - Matka musi na nowo zbudować siebie i swoją rodzinę pomimo coraz silniejszego ucisku dyktatury wojskowej.

Dziewczyny będą dziewczynami (Girls Will Be Girls) - W szkole z internatem 16-letnia Mira odkrywa pragnienie i romans. Jednak jej seksualne przebudzenie zostaje przerwane przez matkę.

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) - Żółwie chcą zdobyć sympatię nowojorczyków i żyć jak zwykli nastolatkowie. Z pomocą April O’Neil stają do walki z tajemniczym syndykatem.

Srebrna Gwiazda (Silver Star) - Billie, młoda Afroamerykanka po wyjściu z więzienia, porywa ciężarną nastolatkę podczas nieudanego napadu na bank.

Blackway - Zdesperowana młoda kobieta prosi o pomoc jedynych dwóch mężczyzn w mieście na tyle odważnych lub wystarczająco szalonych, by przeciwstawić się jej socjopatycznemu prześladowcy, byłemu gliniarzowi, który został gangsterem.

Zanim zapomnimy (Before We Forget) - Argentyński reżyser dostaje szansę, by odtworzyć wspomnienia o niespełnionej miłości.

Ona (Her) - Historia niezwykłej miłości, która rodzi się pomiędzy samotnym mężczyzną a… nowoczesnym systemem operacyjnym. Oscar za scenariusz i cztery inne nominacje do Nagrody Akademii.

Loteria (Jackpot!) - W niedalekiej przyszłości działa ‘Wielka Loteria’ – zabij zwycięzcę przed zachodem słońca, a legalnie przejmiesz jego miliardową nagrodę.

Simon z gór (Simon of the Mountain) - Szukając zmiany, 21-letni Simon odnajduje sens życia, zaprzyjaźniając się z grupą młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Superman III - Tym razem Superman próbuje powstrzymać straszny spisek Roberta Vaughna, który chce zapanować nad światem.

Superman IV - Superman rozpoznaje największe zagrożenie dla ludzkości i postanawia uwolnić świat od broni nuklearnej.

Superman II - Superman zastanawia się, czy zrezygnować ze swoich mocy dla miłości. Tymczasem na Ziemię przybywa troje superzłoczyńców z rodzinnej planety Supermana. Dysponują oni takimi samymi umiejętnościami, co człowiek ze stali.

Superman: Powrót (Superman Returns) - Legendarny bohater powraca na Ziemię, by zmierzyć się z wrogami i odzyskać ukochaną... Niesamowite efekty specjalne plus nominacja do Oscara.

Superman - Opowieść o narodzinach Supermana i jego przybyciu na Ziemię.

Dzień sądu (Day of Reckoning) - Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.

Triumf - Tajna jednostka bułgarskiej armii pod wodzą medium rozpoczyna wykopaliska w poszukiwaniu tajemniczego artefaktu.

Stres party (Fast & Stress) - Podczas odwołanego wieczoru kawalerskiego mężczyzna próbuje zaprzyjaźnić się z wrogim gościem, a pan młody odzyskać narzeczoną.

Sierpniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 31 sierpnia)

16 sierpnia
Piotruś Królik
Ujęcie

18 sierpnia
Kobiety w żakietach z poduchami, odc. 1
The Serial Killers Apprentice, odc. 1

21 sierpnia
Życie to suka
Diuna
Zła kuratorka

22 sierpnia
Scheda, odc. 1
Peacemaker II, odc. 1
Sąsiedzi
Sąsiedzi 2
Hancock
Wciąż tu jestem

23 sierpnia
Mini Reni, odc. 1-10
Dziewczyny będą dziewczynami
Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos

25 sierpnia
Gogglebox. Przed telewizorem XXIII, odc. 1

27 sierpnia
Naked and Afraid: Last One Standing III, odc. 1-10

28 sierpnia
Srebrna Gwiazda
Blackway

29 sierpnia
Konie i kaci, odc. 1
Zanim zapomnimy
Ona
Loteria
Simon z gór
Superman II
Superman III
Superman IV
Superman: Powrót
Superman
Dzień sądu

30 sierpnia
Ugotowani XIV, odc. 1
Triumf
Trapped: What Is Happening to Wendy Williams?

31 sierpnia
Stres party

Źródło: Warner Bros. Discovery Polska

Wydawca

