HBO Max - nowości na 16-31 sierpnia 2025. Scheda, nowy sezon Peacemakera i inne

fot. materiały prasowe

Reklama

HBO Max na drugą połowę sierpnia przygotował wyjątkowe premiery. 22 sierpnia zadebiutują dwa wyczekiwane seriale. Polska produkcja Scheda opowie o rodzinnych tajemnicach, przedstawi mroczną atmosferę Helu oraz historię, która zburzy pozorny spokój mieszkańców nadmorskiej miejscowości. W głównych rolach występują Bartosz Gelner, Grzegorz Damięcki, Magdalena Popławska i Jacek Koman. Ponadto tego samego dnia z nowym odcinkiem 2. sezonu powróci Peacemaker, w którym w tytułowego bohatera ponownie wcielił się John Cena. Twórcą i scenarzystą serialu, który należy do nowego DCU, jest James Gunn. Na uwagę zasługuje również film Wciąż tu jestem, który zdobył w tym roku Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - seriale i programy na 16-31 sierpnia

Kobiety w żakietach z poduchami (Women Wearing Shoulder pads) - Bogata kobieta wyjeżdża do Ekwadoru, by hodować świnki morskie dla zysku, lecz jej życie szybko się komplikuje.

Peacemaker II - Historia samozwańczego superbohatera, który dąży do pokoju za wszelką cenę. Odrzucany przez społeczeństwo, Peacemaker zmaga się z przeszłością i nowym celem, nie tracąc przy tym zapału do walki ze złem w imię pokoju za wszelką cenę.

Scheda - historia rodziny Mrozów w małym miasteczku Hel, na samym końcu Polski. Punktem wyjścia jest pogrzeb Jana Mroza, nestora lokalnej społeczności, wilka morskiego i emerytowanego żołnierza Marynarki Wojennej, właściciela campingu, baru i rodzinnej posiadłości – w sumie wartych ponad dwadzieścia milionów złotych.

Scheda Zobacz więcej Reklama

Konie i kaci (Horse & Hangmen) - Latem 2022 roku znika 40-letni Frank. Jego spalony samochód zostaje odnaleziony, a sprawa szybko przybiera mroczny obrót.

HBO Max - filmy na 16-31 sierpnia

Piotruś Królik (Peter Rabbit) - Zbuntowany królik nieustannie wkrada się do ogrodu warzywnego należącego do rolnika, czym wywołuje wojnę między nimi.

Ujęcie (The Capture) - Sami jest artystą. Przyciągany przez surową energię ulicznych protestów, trafia do rzeczywistości, która wykracza daleko poza zasięg jego kamery.

Życie to suka (Life's a Bitch) - Obraz opowiada trzy historie o psach, które ukazują złożoność ludzkich relacji, odsłaniając przeszkody na drodze do miłości.

Zła kuratorka (Bad Guardian) - Kobieta próbuje uratować swojego ojca spod opieki skorumpowanej i chciwej kuratorki sądowej.

Sąsiedzi 2 (Neighbors 2: Sorority Rising) - Mac i Kelly muszą połączyć siły ze swoim byłym sąsiadem Teddym, by powstrzymać Shelby i dziewczyny z Kappa Nu.

Sąsiedzi - Mac i Kelly próbują dogadać się z nowymi sąsiadami. Gdy imprezy zaczynają wymykać się spod kontroli, obie strony rozpoczynają walkę.

Hancock - Nadużywający alkoholu, opryskliwy superbohater traci szacunek mieszkańców swojego miasta. Z pomocą spieszy mu wybitny specjalista od kreowania wizerunku.

Wciąż tu jestem (I'm Still Here) - Matka musi na nowo zbudować siebie i swoją rodzinę pomimo coraz silniejszego ucisku dyktatury wojskowej.

fot. VideoFilmes // RT Features //MACT Productions

Dziewczyny będą dziewczynami (Girls Will Be Girls) - W szkole z internatem 16-letnia Mira odkrywa pragnienie i romans. Jednak jej seksualne przebudzenie zostaje przerwane przez matkę.

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) - Żółwie chcą zdobyć sympatię nowojorczyków i żyć jak zwykli nastolatkowie. Z pomocą April O’Neil stają do walki z tajemniczym syndykatem.

Srebrna Gwiazda (Silver Star) - Billie, młoda Afroamerykanka po wyjściu z więzienia, porywa ciężarną nastolatkę podczas nieudanego napadu na bank.

Blackway - Zdesperowana młoda kobieta prosi o pomoc jedynych dwóch mężczyzn w mieście na tyle odważnych lub wystarczająco szalonych, by przeciwstawić się jej socjopatycznemu prześladowcy, byłemu gliniarzowi, który został gangsterem.

Zanim zapomnimy (Before We Forget) - Argentyński reżyser dostaje szansę, by odtworzyć wspomnienia o niespełnionej miłości.

Ona (Her) - Historia niezwykłej miłości, która rodzi się pomiędzy samotnym mężczyzną a… nowoczesnym systemem operacyjnym. Oscar za scenariusz i cztery inne nominacje do Nagrody Akademii.

Źródło: materiały prasowe

Loteria (Jackpot!) - W niedalekiej przyszłości działa ‘Wielka Loteria’ – zabij zwycięzcę przed zachodem słońca, a legalnie przejmiesz jego miliardową nagrodę.

Simon z gór (Simon of the Mountain) - Szukając zmiany, 21-letni Simon odnajduje sens życia, zaprzyjaźniając się z grupą młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Superman III - Tym razem Superman próbuje powstrzymać straszny spisek Roberta Vaughna, który chce zapanować nad światem.

Superman IV - Superman rozpoznaje największe zagrożenie dla ludzkości i postanawia uwolnić świat od broni nuklearnej.

Superman II - Superman zastanawia się, czy zrezygnować ze swoich mocy dla miłości. Tymczasem na Ziemię przybywa troje superzłoczyńców z rodzinnej planety Supermana. Dysponują oni takimi samymi umiejętnościami, co człowiek ze stali.

Superman: Powrót (Superman Returns) - Legendarny bohater powraca na Ziemię, by zmierzyć się z wrogami i odzyskać ukochaną... Niesamowite efekty specjalne plus nominacja do Oscara.

Superman - Opowieść o narodzinach Supermana i jego przybyciu na Ziemię.

Dzień sądu (Day of Reckoning) - Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.

Triumf - Tajna jednostka bułgarskiej armii pod wodzą medium rozpoczyna wykopaliska w poszukiwaniu tajemniczego artefaktu.

Stres party (Fast & Stress) - Podczas odwołanego wieczoru kawalerskiego mężczyzna próbuje zaprzyjaźnić się z wrogim gościem, a pan młody odzyskać narzeczoną.

Sierpniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 31 sierpnia)

16 sierpnia

Piotruś Królik

Ujęcie

18 sierpnia

Kobiety w żakietach z poduchami, odc. 1

The Serial Killers Apprentice, odc. 1

21 sierpnia

Życie to suka

Diuna

Zła kuratorka

22 sierpnia

Scheda, odc. 1

Peacemaker II, odc. 1

Sąsiedzi

Sąsiedzi 2

Hancock

Wciąż tu jestem

23 sierpnia

Mini Reni, odc. 1-10

Dziewczyny będą dziewczynami

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos

25 sierpnia

Gogglebox. Przed telewizorem XXIII, odc. 1

27 sierpnia

Naked and Afraid: Last One Standing III, odc. 1-10

28 sierpnia

Srebrna Gwiazda

Blackway

29 sierpnia

Konie i kaci, odc. 1

Zanim zapomnimy

Ona

Loteria

Simon z gór

Superman II

Superman III

Superman IV

Superman: Powrót

Superman

Dzień sądu

30 sierpnia

Ugotowani XIV, odc. 1

Triumf

Trapped: What Is Happening to Wendy Williams?

31 sierpnia

Stres party