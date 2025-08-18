Reklama
Sidewinder z Kapitana Ameryki 4 mógł wyglądać inaczej. Szkic koncepcyjny lepszy od finałowej wersji?

Artysta, który przygotował szkice koncepcyjne dla postaci z Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, podzielił się jednym ze swoich dzieł, które ukazywało wczesną wersję jednego ze złoczyńców z filmu. Prezentuje się lepiej niż finałowa wersja Giancarlo Esposito?
Artysta, który przygotował szkice koncepcyjne dla postaci z Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, podzielił się jednym ze swoich dzieł, które ukazywało wczesną wersję jednego ze złoczyńców z filmu. Prezentuje się lepiej niż finałowa wersja Giancarlo Esposito?
45. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat fot. Marvel Studios
Burzliwy okres produkcji filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat to żadna tajemnica. Jeszcze przed premierą widowiska Marvela pojawiło się wiele doniesień na temat rozmaitych zmian w scenariuszu i długotrwałych okresów zdjęć dodatkowych. Ostatecznie poprawki nie przełożyły się na lepszą jakość samej produkcji, która została oceniona jako jeden z gorszych filmów Kinowego Uniwersum Marvela.

Złe wieści w sprawie przyszłości Moon Knighta. Co dalej z serialem MCU?

Wiele zmian dotyczyło grupy złoczyńców znanej jako Serpent Society. W filmie zostali przedstawieni jako typowa, zmilitaryzowana grupa najemników. W komiksach był to zdecydowanie bardziej barwny zespół obdarzonymi rozmaitymi mocami. Początkowo postaci w filmie miały być zbliżone do oryginału, ale wniesiono zmianę, by bardziej pasowali do "przyziemnego" tonu całej produkcji. Teraz jeden z artystów pracujących nad szkicami koncepcyjnymi do Kapitana Ameryki, Michael Blackbear Uwandi, podzielił się tym, jak miał wyglądać Sidewinder zanim obsadzono w tej roli Giancarlo Esposito i zmieniono podejście do przedstawienia antagonistów na ekranie.

Widzimy, że Sidewinder miał mieć na twarzy nano-tatuaże. Byłaby to pierwsza faza transformacji tego złoczyńcy. Ten design podoba się Wam bardziej niż ostateczna wersja z filmu?

Filmowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg IMDb

37. Marvels (2023) – ocena: 5,5

arrow-left
37. Marvels (2023) – ocena: 5,5
fot. Marvel Studios
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy

5,6

2025
Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
Oglądaj TERAZ Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat Sci-Fi
Powiązane osoby

Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito image

