Sidewinder z Kapitana Ameryki 4 mógł wyglądać inaczej. Szkic koncepcyjny lepszy od finałowej wersji?
Burzliwy okres produkcji filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat to żadna tajemnica. Jeszcze przed premierą widowiska Marvela pojawiło się wiele doniesień na temat rozmaitych zmian w scenariuszu i długotrwałych okresów zdjęć dodatkowych. Ostatecznie poprawki nie przełożyły się na lepszą jakość samej produkcji, która została oceniona jako jeden z gorszych filmów Kinowego Uniwersum Marvela.
Wiele zmian dotyczyło grupy złoczyńców znanej jako Serpent Society. W filmie zostali przedstawieni jako typowa, zmilitaryzowana grupa najemników. W komiksach był to zdecydowanie bardziej barwny zespół obdarzonymi rozmaitymi mocami. Początkowo postaci w filmie miały być zbliżone do oryginału, ale wniesiono zmianę, by bardziej pasowali do "przyziemnego" tonu całej produkcji. Teraz jeden z artystów pracujących nad szkicami koncepcyjnymi do Kapitana Ameryki, Michael Blackbear Uwandi, podzielił się tym, jak miał wyglądać Sidewinder zanim obsadzono w tej roli Giancarlo Esposito i zmieniono podejście do przedstawienia antagonistów na ekranie.
Widzimy, że Sidewinder miał mieć na twarzy nano-tatuaże. Byłaby to pierwsza faza transformacji tego złoczyńcy. Ten design podoba się Wam bardziej niż ostateczna wersja z filmu?
