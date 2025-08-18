Cordelia powróci w kontynuacji Buffy? Charisma Carpenter nie pozostawia wątpliwości
Charisma Carpenter, która wcześniej mówiła, że ma nadzieję na zagranie w kontynuacji Buffy: Postrach wampirów, zdradziła w mediach społecznościowych, czy wystąpi w pilotowym odcinku rebootu.
Trwają prace nad kontynuacją kultowego serialu Buffy: Postrach wampirów, w którym do swojej roli powróciła Sarah Michelle Gellar. Ponadto w obsadzie są Faly Rakotohavana, Ava Jean, Sarah Bock, Daniel Di Tomasso i Jack Cutmore-Scott. Fani zastanawiają się czy do serialu powrócą jeszcze inni aktorzy, którzy odegrali ważne role w produkcji. Jedna z aktorek zabrała głos w tej sprawie.
Charisma Carpenter nie gra w pilotowym odcinku rebootu
Charisma Carpenter odniosła się do spekulacji fanów, że powróci do roli Cordelii Chase, która pojawiła się zarówno w Buffy: Postrach wampirów, jak i jego spin-offie Anioł Ciemności. Na swoim profilu na TikToku zdementowała plotki o tym, że ponownie wcieli się w tę postać.
Według doniesień przyszłość reboota Buffy: Postrach wampirów zależy od tego, czy spodoba się on osobom decyzyjnym. Dopiero wtedy całość otrzyma pierwszy sezon.
Carpenter wprowadziła nieco zamieszania, gdy ogłosiła premierę swojego nowego podcastu o Buffy pt. The Bitch Is Back. Fani uznali, że aktorka zasugerowała swój powrót do roli. Jednak szybko wyjaśniła, że to nie jest żadna zakodowana wiadomość, że zagra w reboocie. Jasno powiedziała, że tam nie występuje, dodając:
We wcześniejszych wypowiedziach Carpenter mówiła, że ma "dużą nadzieję" na udział w nowej odsłonie serialu, biorąc pod uwagę to, że uważa uśmiercenie swojej bohaterki za krzywdzące. Warto przypomnieć, że producenci wykonawczy, jak i Sarah Michelle Gellar, wspominali o przywróceniu do serialu postaci, które umarły, zapewniając im przestrzeń na nowe historie.
Nowa Buffy – opis fabuły
Nova (Ryan Kiera Armstrong z Star Wars: Skeleton Crew), 16-letnia dziewczyna i mól książkowy, odkrywa, że jest pogromczynią wampirów w odbudowanym Sunnydale. Miasto jest rozdarte między podniszczonym starym Sunnydale a luksusowym New Sunnydale. Podczas weekendu wampirów – festiwalu, który celebruje mroczną przeszłość miasta – wampiry Jack i Shirley wychodzą z placu budowy, zabijając nastolatkę i planując wezwać armię wampirów poprzez rytuał Przeklętego Kręgu.
