Bella Ramsey ma radę dla krytyków The Last Of Us: gra nadal tu jest i mogą w nią zagrać
Bella Ramsey została spytana o krytykę 3. sezonu The Last Of Us. Aktorka nie czytra komentarzy i ma radę dla osób, które nienawidzą serialu.
Bella Ramsey pojawiła się w podcaście The Awardist. W trakcie rozmowy padł temat 3. sezonu The Last of Us, a konkretnie krytyki pod jego adresem. Młoda gwiazda twierdzi, że nie angażuje się w dyskusje na ten temat i stara się nie czytać komentarzy, bo teraz to i tak nic nie zmieni.
Bella Ramsey ma radę dla krytyków The Last Of Us
Następnie aktorka zasugerowała krytykom, że zawsze mogą jeszcze raz zagrać w grę, zamiast oglądać 3. sezon serialu, jeśli tak bardzo nie darzą go sympatią.
Warto przypomnieć, że na Bellę Ramsey po dostaniu głównej roli w The Last of Us spadła duża fala krytyków. Wiele osób uważało, że młoda aktorka nie wygląda podobnie do bohaterki z gry. I choć później wiele osób chwaliło jej grę aktorską, to wciąż często jej wygląd jest hejtowany - nie tylko w serialu, ale również w prawdziwym życiu.
The Last Of Us - najlepsze momenty z 2. sezonu
Źródło: Deadline
