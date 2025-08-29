placeholder
Bella Ramsey ma radę dla krytyków The Last Of Us: gra nadal tu jest i mogą w nią zagrać

Bella Ramsey została spytana o krytykę 3. sezonu The Last Of Us​. Aktorka nie czytra komentarzy i ma radę dla osób, które nienawidzą serialu.
Paulina Guz
The Last of Us fot. HBO
Bella Ramsey pojawiła się w podcaście The Awardist. W trakcie rozmowy padł temat 3. sezonu The Last of Us, a konkretnie krytyki pod jego adresem. Młoda gwiazda twierdzi, że nie angażuje się w dyskusje na ten temat i stara się nie czytać komentarzy, bo teraz to i tak nic nie zmieni.

I tak nie mogę nic z tym zrobić. Serial już wyszedł. Nie ma nic, co można by zmienić albo przerobić. Dlatego uważam, że nie ma sensu patrzeć na komentarze teraz. Oczywiście, ludzie mają prawo mieć swoje zdanie. Ale nie ma ono wpływu na to jak serial wygląda ani na to, jak będzie wyglądać. Na nic. Dla mnie to dwie zupełnie odrębne sprawy. Więc nie, nie angażuję się w to.

Bella Ramsey ma radę dla krytyków The Last Of Us

Następnie aktorka zasugerowała krytykom, że zawsze mogą jeszcze raz zagrać w grę, zamiast oglądać 3. sezon serialu, jeśli tak bardzo nie darzą go sympatią. 

Nie musisz oglądać serialu. Jeśli tak go nienawidzisz, gra nadal istnieje. Możesz po prostu zagrać w nią jeszcze raz. A jeśli chcesz obejrzeć serial, to mam nadzieję, że ci się spodoba.

Warto przypomnieć, że na Bellę Ramsey po dostaniu głównej roli w The Last of Us spadła duża fala krytyków. Wiele osób uważało, że młoda aktorka nie wygląda podobnie do bohaterki z gry. I choć później wiele osób chwaliło jej grę aktorską, to wciąż często jej wygląd jest hejtowany - nie tylko w serialu, ale również w prawdziwym życiu.

The Last Of Us - najlepsze momenty z 2. sezonu

10. Śmierć Nory

Śmierć Nory wypadła w serialu tak dobrze tylko i wyłącznie przez to, że została niemal żywcem przeniesiona z gry. Dodatkowy plusik za wprowadzenie zarodników w powietrzu, które zna każdy gracz.

10. Śmierć Nory
fot. HBO
Źródło: Deadline

