Ben Affleck jako Batman. To pierwsze zdjęcie w kostiumie, jakie kiedykolwiek wykonano
Zack Snyder opublikował nowe zdjęcie z filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Jest na nim Ben Affleck jako Mroczny Rycerz. Filmowiec napisał, że wtedy aktor po raz pierwszy założył na siebie kostium superbohatera.
Fotografia opublikowana przez Zacka Snydera na Instagramie to czarno-biały polaroid. Pochodzi z filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i jest na niej Ben Affleck jako Mroczny Rycerz. Dzięki opisowi wiemy, że pochodzi z pierwszej przymiarki stroju. To oznacza, że to pierwsze zdjęcie aktora w kostiumie, jakie kiedykolwiek wykonano. Możecie je zobaczyć poniżej. Dajcie znać, jak Wam się podoba.
Zack Snyder nadal żegna się z DCEU
Zack Snyder w ten sposób kontynuuje swoją instagromową przygodę. Filmowiec niedawno założył konto w portalu społecznościowym po wielu prośbach fanów. Publikuje w nim głównie zdjęcia do swojego nowego projektu The Last Photograph. Od czasu do czasu wraca jednak również do swoich projektów z DCEU. Niedawno opublikował na przykład nowe zdjęcie Henry'ego Cavilla jako Supermana. Teraz za to przyszła kolej na Bena Afflecka jako Batmana.
Na ten temat: Henry Cavill jako Człowiek ze stali. Zack Snyder pokazał nowe genialne zdjęcie.
Choć na razie przygoda Zacka Snydera z Kinowym Uniwersum DC dobiegła końca, twórca nadal dba o fanów i pokazuje im nowe zdjęcia z planu, co widać na przykład świeżych ujęć z Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Niewykluczone jednak, że skoro reżyser przyjaźni się z Jamesem Gunnem, to w przyszłości wróci choć na jeszcze jeden film. Chcielibyście tego?
Źródło: Instagram, Comicbookmovie
