Ben Affleck jako Batman. To pierwsze zdjęcie w kostiumie, jakie kiedykolwiek wykonano

Zack Snyder opublikował nowe zdjęcie z filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Jest na nim Ben Affleck jako Mroczny Rycerz. Filmowiec napisał, że wtedy aktor po raz pierwszy założył na siebie kostium superbohatera.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi: batman 
batman v superman: świt sprawiedliwości ben affleck Zack Snyder
Kadr z filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Jest na nim Ben Affleck jako Batman. Wykonał je sam Zack Snyder. Źródło: Zack Snyder, Instagram: https://www.instagram.com/zacksnyder
Fotografia opublikowana przez Zacka Snydera na Instagramie to czarno-biały polaroid. Pochodzi z filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i jest na niej Ben Affleck jako Mroczny Rycerz. Dzięki opisowi wiemy, że pochodzi z pierwszej przymiarki stroju. To oznacza, że to pierwsze zdjęcie aktora w kostiumie, jakie kiedykolwiek wykonano. Możecie je zobaczyć poniżej. Dajcie znać, jak Wam się podoba. 

Zack Snyder nadal żegna się z DCEU

Zack Snyder w ten sposób kontynuuje swoją instagromową przygodę. Filmowiec niedawno założył konto w portalu społecznościowym po wielu prośbach fanów. Publikuje w nim głównie zdjęcia do swojego nowego projektu The Last Photograph. Od czasu do czasu wraca jednak również do swoich projektów z DCEU. Niedawno opublikował na przykład nowe zdjęcie Henry'ego Cavilla jako Supermana. Teraz za to przyszła kolej na Bena Afflecka jako Batmana. 

Na ten temat: Henry Cavill jako Człowiek ze stali. Zack Snyder pokazał nowe genialne zdjęcie.

Choć na razie przygoda Zacka Snydera z Kinowym Uniwersum DC dobiegła końca, twórca nadal dba o fanów i pokazuje im nowe zdjęcia z planu, co widać na przykład świeżych ujęć z Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Niewykluczone jednak, że skoro reżyser przyjaźni się z Jamesem Gunnem, to w przyszłości wróci choć na jeszcze jeden film. Chcielibyście tego?  

Źródło: Instagram, Comicbookmovie

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  batman 
batman v superman: świt sprawiedliwości ben affleck Zack Snyder
