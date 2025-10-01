Fani od lat obsadzają go jako swojego Syriusza Blacka. Aktor jest na tak
Ben Barnes doskonale wie, że fani obsadzają go jako młodego Syriusza Blacka. Cieszy go to, ale przypomina również, że nie robi się młodszy.
Fani od od dawna obsadzają Bena Barnesa jako swojego Syriusza Blacka. Przez lata widzieli w nim młodszą wersję bohatera, z czasów, gdy Huncwoci nadal uczyli się w Hogwarcie. Sam aktor robi się jednak coraz starszy, co oznacza, że teraz mógłby pewnie zagrać dorosłego Blacka, którego poznajemy, gdy jest zamknięty w Azkabanie. I sam gwiazdor zdaje sobie z tego doskonale sprawę, co przyznał w rozmowie z portalem Collider podczas corocznych targów FanX Salt Lake w USA.
Młody Syriusz Black - co Ben Barnes sądzi o fancastingu?
Ben Barnes dodał, że bardzo cieszy się ze swojego fancastingu na Syriusza Blacka. Według niego to bardzo miłe, gdy widzowie zaczynają kojarzyć cię ze świetną postacią, z którą przecież w rzeczywistości nie miałeś nic wspólnego. Zresztą, sam nie wybrałby dla siebie lepszej roli:
Ben Barnes zdaje sobie też sprawę, że fani obsadzają Andrew Garfielda jako jednego z Huncwotów. Twierdzi, że podziwia aktora od momentu, w którym go poznał. Widział go w różnych produkcjach i jest naprawdę pod wrażeniem jego umiejętności.
Ben Barnes mógłby już zagrać dorosłego Syriusza Blacka
Warto dodać, że HBO pracuje właśnie nad serialową adaptacją Harry'ego Pottera i musi ponownie obsadzić kultowe postacie. Do tej pory ogłoszono już kilka ważnych castingów, chociażby Golden Trio, Snape'a i Hagrida. Nie wiemy jednak, kto zagra Syriusza Blacka. A skoro Ben Barnes sam przyznaje, że wiekiem pasowałby już do postaci z książek, to być może jest szansa na to, że w końcu faktycznie zobaczymy go w tej roli na ekranie. Co sądzicie o takim pomyśle?
Z obsadą serialu możecie zapoznać się poniżej:
Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley
Na temat: Harry Potter - nowe zdjęcia z planu. Tak wygląda pociąg do Hogwartu
Źródło: cbr, collider
