Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Fani od lat obsadzają go jako swojego Syriusza Blacka. Aktor jest na tak

Ben Barnes doskonale wie, że fani obsadzają go jako młodego Syriusza Blacka. Cieszy go to, ale przypomina również, że nie robi się młodszy.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ben barnes 
Syriusz Black harry potter
W 1. sezonie Billy Russo czyta książkę Portret Doriana Graya; w rzeczywistości Ben Barnes zagrał Doriana Graya w filmie z 2009 roku Źródło: Netflix
Reklama

Fani od od dawna obsadzają Bena Barnesa jako swojego Syriusza Blacka. Przez lata widzieli w nim młodszą wersję bohatera, z czasów, gdy Huncwoci nadal uczyli się w Hogwarcie. Sam aktor robi się jednak coraz starszy, co oznacza, że teraz mógłby pewnie zagrać dorosłego Blacka, którego poznajemy, gdy jest zamknięty w Azkabanie. I sam gwiazdor zdaje sobie z tego doskonale sprawę, co przyznał w rozmowie z portalem Collider podczas corocznych targów FanX Salt Lake w USA.

Młody Syriusz Black - co Ben Barnes sądzi o fancastingu?

Tak, to pytanie odnosi się do grupy fanów, którzy w pewnym sensie z czułością obsadzają mnie w roli młodego Syriusza Blacka, choć powoli zbliżam się wieku postaci z książek. I to wiele mówi o fandomie, który spędził te wszystkie lata, tak angażując się w tą fikcyjną historię - choć oczywiście dla mnie też Harry Potter nie mógłby być bardziej prawdziwy!

Ben Barnes dodał, że bardzo cieszy się ze swojego fancastingu na Syriusza Blacka. Według niego to bardzo miłe, gdy widzowie zaczynają kojarzyć cię ze świetną postacią, z którą przecież w rzeczywistości nie miałeś nic wspólnego. Zresztą, sam nie wybrałby dla siebie lepszej roli: 

Szczerze, gdybym miał wybrać jedną postać, z którą ludzie będą mnie kojarzyć, to byłby to właśnie on. Więc to bardzo miłe.

Ben Barnes zdaje sobie też sprawę, że fani obsadzają Andrew Garfielda jako jednego z Huncwotów. Twierdzi, że podziwia aktora od momentu, w którym go poznał. Widział go w różnych produkcjach i jest naprawdę pod wrażeniem jego umiejętności. 

Ben Barnes mógłby już zagrać dorosłego Syriusza Blacka

Warto dodać, że HBO pracuje właśnie nad serialową adaptacją Harry'ego Pottera i musi ponownie obsadzić kultowe postacie. Do tej pory ogłoszono już kilka ważnych castingów, chociażby Golden Trio, Snape'a i Hagrida. Nie wiemy jednak, kto zagra Syriusza Blacka. A skoro Ben Barnes sam przyznaje, że wiekiem pasowałby już do postaci z książek, to być może jest szansa na to, że w końcu faktycznie zobaczymy go w tej roli na ekranie. Co sądzicie o takim pomyśle?

Z obsadą serialu możecie zapoznać się poniżej: 

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley

arrow-left
Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley
Fot. Max
arrow-right

Na temat: Harry Potter - nowe zdjęcia z planu. Tak wygląda pociąg do Hogwartu

Źródło: cbr, collider

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ben barnes 
Syriusz Black harry potter
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Untitled Harry Potter Series Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Peacemaker - 2. sezon
-
Spoilery

Co dalej czeka DCU? Oto 4 teorie na podstawie 2. sezonu Peacemakera

2 6. Szybcy i wściekli 9 - 59%
-

Szybcy i wściekli 11 - Vin Diesel i Michelle Rodriguez na planie. Czego możemy się spodziewać w filmie?

3 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

W Spider-Manie 4 ma pojawić się uwielbiana postać. Na to spotkanie czekaliśmy latami

4 armando iannuci
-

Reżyser chciał nakręcić film o Trumpie. Opisuje, jakie przeszkody napotkał

5 Obcy: Ziemia
-
Spoilery

Wielkie podsumowanie serialu Obcy: Ziemia. Najstraszniejsze potwory i najlepsze odcinki

6 Masters of the Universe
-

He-Man kontra kaskaderzy. Nowe wideo z planu kinowego filmu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e189

Moda na sukces

s27e01

Wielkie projekty

s04e03

s28e04

The Voice

s09e01

Miłość jest ślepa

s05e02

Kulawe konie

s02e05

Pokolenie V

s38e185

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brie Larson
Brie Larson

ur. 1989, kończy 36 lat

Zach Galifianakis
Zach Galifianakis

ur. 1969, kończy 56 lat

Rupert Friend
Rupert Friend

ur. 1981, kończy 44 lat

Esai Morales
Esai Morales

ur. 1962, kończy 63 lat

Jurnee Smollett-Bell
Jurnee Smollett-Bell

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV