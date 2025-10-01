Fani od lat obsadzają go jako swojego Syriusza Blacka. Aktor jest na tak

Źródło: Netflix

Fani od od dawna obsadzają Bena Barnesa jako swojego Syriusza Blacka. Przez lata widzieli w nim młodszą wersję bohatera, z czasów, gdy Huncwoci nadal uczyli się w Hogwarcie. Sam aktor robi się jednak coraz starszy, co oznacza, że teraz mógłby pewnie zagrać dorosłego Blacka, którego poznajemy, gdy jest zamknięty w Azkabanie. I sam gwiazdor zdaje sobie z tego doskonale sprawę, co przyznał w rozmowie z portalem Collider podczas corocznych targów FanX Salt Lake w USA.

Młody Syriusz Black - co Ben Barnes sądzi o fancastingu?

Tak, to pytanie odnosi się do grupy fanów, którzy w pewnym sensie z czułością obsadzają mnie w roli młodego Syriusza Blacka, choć powoli zbliżam się wieku postaci z książek. I to wiele mówi o fandomie, który spędził te wszystkie lata, tak angażując się w tą fikcyjną historię - choć oczywiście dla mnie też Harry Potter nie mógłby być bardziej prawdziwy!

Ben Barnes dodał, że bardzo cieszy się ze swojego fancastingu na Syriusza Blacka. Według niego to bardzo miłe, gdy widzowie zaczynają kojarzyć cię ze świetną postacią, z którą przecież w rzeczywistości nie miałeś nic wspólnego. Zresztą, sam nie wybrałby dla siebie lepszej roli:

Szczerze, gdybym miał wybrać jedną postać, z którą ludzie będą mnie kojarzyć, to byłby to właśnie on. Więc to bardzo miłe.

Ben Barnes zdaje sobie też sprawę, że fani obsadzają Andrew Garfielda jako jednego z Huncwotów. Twierdzi, że podziwia aktora od momentu, w którym go poznał. Widział go w różnych produkcjach i jest naprawdę pod wrażeniem jego umiejętności.

Ben Barnes mógłby już zagrać dorosłego Syriusza Blacka

Warto dodać, że HBO pracuje właśnie nad serialową adaptacją Harry'ego Pottera i musi ponownie obsadzić kultowe postacie. Do tej pory ogłoszono już kilka ważnych castingów, chociażby Golden Trio, Snape'a i Hagrida. Nie wiemy jednak, kto zagra Syriusza Blacka. A skoro Ben Barnes sam przyznaje, że wiekiem pasowałby już do postaci z książek, to być może jest szansa na to, że w końcu faktycznie zobaczymy go w tej roli na ekranie. Co sądzicie o takim pomyśle?

Z obsadą serialu możecie zapoznać się poniżej:

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley

