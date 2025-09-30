placeholder
Harry Potter - nowe zdjęcia z planu. Tak wygląda pociąg do Hogwartu

Pojawiły się kolejne zdjęcia z planu serialowego Harry'ego Pottera. Tym razem możemy przyjrzeć się nowej wersji pociągu do Hogwartu i jak wygląda budowanie stacji w Hogsmeade​, gdzie pojazd się zatrzymuje.
Paulina Guz
Pojawiło się pierwsze spojrzenie na ekspres do Hogwartu z serialu Harry Potter. To fikcyjny pociąg z książek J.K. Rowling, który zabierał uczniów z londyńskiego dworca King's Cross do stacji w Hogsmeade. Kultowy pojazd zauważono podczas transportu na plan zdjęciowy produkcji HBO. Wygląda podobnie do filmowej wersji, co nie powinno dziwić, skoro obie adaptacje korzystają z takiego samego materiału źródłowego.

Harry Potter - pociąg do Hogwartu i stacja w Hogsmeade

W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia serialowego ekspresu do Hogwartu. Dodaliśmy również post, na którym widać, jak jest budowana stacja i tory w Hogsmeade. Ponoć to przedsięwzięcie kosztowało studio jakieś 4 miliony funtów, czyli ponad 19 milionów złotych.

Harry Potter (serial HBO) - pociąg do Hogwartu

Harry Potter (serial HBO) - pociąg do Hogwartu
Źródło:
Harry Potter - jakiego pociągu użyto?

Przy czym dla ciekawskich warto dodać, że w filmowej adaptacji książek J.K. Rowling wykorzystano prawdziwy pociąg parowy, znany jako „The Jacobite Steam Train”, który kursuje po malowniczej linii West Highland Line w Szkocji. Jest wykorzystywany w celach turystycznych i wielu fanów Harry'ego Pottera decyduje się na podróż nim, by poczuć się jak w drodze do Hogwartu. W serialu ponoć użyto lokomotywy 6989 „Wightwick Hall” i przemalowano ją na czerwono.

Przeszłam Hogwarts Legacy w 100 procentach - strata czasu czy najlepsza gra od lat?

Źródło: X (@HPMoviesNews)

Paulina Guz
