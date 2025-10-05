Nowy film twórcy The Smashing Machine przeniesie widzów na wyspę jaszczurek!

fot. A24

Benny Safdie i Dwayne Johnson nie zamierzają zwalniać tempa. Po wspólnej biografii szykują kolejną produkcję tym razem w nieco lżejszym, i bardziej familijnym tonie. Reżyser przyznał w rozmowie z Deadline, że chce nakręcić film dla dwójki swoich dzieci:

Dwayne Johnson fanem kurczaków

To było ciekawe, bo po tym filmie — jeśli działa na widza tak, jak powinien — wychodzisz z kina z poczuciem wypełnienia. I, miejmy nadzieję, patrzysz potem na życie z myślą: „Niesamowite! Tyle rzeczy może ci się przydarzyć, a ty wciąż możesz wyjść z tego po drugiej stronie.” I dalej: „Czy życie nie jest wspaniałe? Jesteśmy tu, żyjemy, to piękne. Było w tym coś wyjątkowego — widzieć, jak ludzie tak to przeżywają. Mam dwójkę dzieci i pomyślałem sobie: chciałbym im coś takiego pokazać, móc z nimi o tym porozmawiać i sprawić, by poczuli te same emocje

Ich nowy projekt, zatytułowany Lizard Music, powstanie na podstawie książki Daniela Pinkwatera z 1976 roku. Historia opowie o chłopcu, który przypadkiem odkrywa niezwykłą wyspę zamieszkaną przez inteligentne jaszczurki. Te stworzenia nie tylko potrafią mówić, ale też grają muzykę i prowadzą własne programy telewizyjne. Towarzyszyć mu będzie ekscentryczny staruszek znany jako Chicken Man, w którego wcieli się Dwayne Johnson.

Dwayne Johnson z kolei przyznał, że przygotowuje się do roli, przechodząc kolejną fizyczną transformację. Jego bohater ma być „siedemdziesięcioletnim, pełnym fantazji i ciepła mężczyzną”, którego najlepszym przyjacielem jest… kurczak.

Projekt Lizard Music zostanie wyreżyserowany i napisany przez Benny’ego Safdiego. Produkcja jest obecnie oferowana studiom i dystrybutorom, a sama współpraca duetu zapowiada się na bardzo obiecujące wydarzenie nadchodzącego roku.