Bethesda także dołącza do walki z koronawirusem

Coraz więcej firm dołącza się do walki z koronawirusem. Wśród nich znalazła się także Bethesda, która przeznaczyła na ten cel milion dolarów. Środki te zostaną podzielone na trzy główne grupy - 500 tysięcy trafi do kalifornijskiej organizacji Direct Relief, 250 tysięcy - do UNICEF, pozostałe 250 tysięcy otrzymają zaś lokalne grupy i społeczności, które wybrane przez pracowników z placówek na całym świecie.

Bethesda zachęca też graczy do pozostawania w domów, a także zapowiada streamy na Twitchu, w których trakcie będzie można nie tylko spędzić wolny czas, ale także dorzucić coś od siebie na wsparcie organizacji walczących ze skutkami pandemii.