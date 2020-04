Koncert Travisa Scotta w Fortnite to ogromny sukces. Ujawniono liczbę widzów

Fortnite cieszy się niesłabnącą popularnością nie tylko ze względu na regularne aktualizacje z nową zawartością, ale też dzięki ciekawym, okolicznościowym wydarzeniom. Jednym z nich był wirtualny koncert Travisa Scotta - 10-minutowy event był nie tylko niezwykle spektakularny, ale też przyciągnął naprawdę wielu graczy.

Epic Games chwali się wynikiem w mediach społecznościowych. W krótkiej wiadomości opublikowanej na Twitterze poinformowano, że koncert rapera zgromadził 27,7 milionów unikalnych widzów. Prawdopodobnie do tego rezultatu przyczyniła się też pandemia koronawirusa - ludzie nie mogą uczestniczyć w klasycznych imprezach, więc chętniej sięgają po ich wirtualne odpowiedniki.

Thank you to everyone who attended and created content around the Travis Scott event!

Over 27.7 million unique players in-game participated live 45.8 million times across the five events to create a truly Astronomical experience. 🤯🔥 pic.twitter.com/LSH0pLmGOS

— Fortnite (@FortniteGame) April 27, 2020