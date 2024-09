Beyond Galaxyland - zwiastun premierowy. Sam Enright stworzył ciekawy miks gatunkowy

fot. United Label

Beyond Galaxyland to retrofuturystyczna gra sci-fi, którą stworzył Sam Enright, producent muzyczny z Chicago znany także jako EnrightBeats. Tytuł jest nietypowym połączeniem wielu gatunków, bo znajdziemy tutaj elementy klasycznych gier RPG z turową walką, a także rozwiązywanie zagadek czy segmenty platformowe.

Akcję osadzono w tytułowym Galaxylandzie, a głównym bohaterem jest Doug, licealista, który wraz ze swoją świnką morską o imieniu Boom Boom zostaje porwany i przeniesiony do tajemniczego układu gwiezdnego. Co gorsza, niedługo po tym dochodzi do zniszczenia Ziemi przez kosmicznego niszczyciela światów. Protagonista wybiera się w podróż przez różne planety Galaxylandu, w której trakcie spotka towarzyszy i wraz z nimi będzie starał się znaleźć sposób na odwrócenie apokalipsy.