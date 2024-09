Tak absurdalnej kolekcjonerki jeszcze nie widzieliście. Japońskie wydanie Monster Hunter Wilds będzie zawierać... rower

fot. Capcom

Capcom postanowił zaskoczyć graczy i przygotował naprawdę wyjątkową edycję kolekcjonerską Monster Hunter Wilds. Najwięksi fani będą mogli sięgnąć po wydanie Ultra Collector's Edition, w którego skład wejdzie nie tylko gra wraz z pakietem cyfrowych dodatków, ale też pluszowy Seikret, torba oraz... pełnowymiarowy, składany rower. Będzie to konkretnie model K9X marki Dahon, ale w unikalnym wydaniu kolorystycznym, które nawiązuje do nadchodzącej produkcji.

Monster Hunter Wilds - edycja kolekcjonerska

Niestety dla zainteresowanych mam dwie złe wiadomości. Przede wszystkim za tę kolekcjonerkę trzeba słono zapłacić, bo jej cena to 181,590 jenów, czyli około 4800 zł. Na dodatek najprawdopodobniej pakiet ten będzie dostępny wyłącznie w Japonii. Na ten moment nie wiadomo nic, by miał on pojawić się w sprzedaży w innych regionach.