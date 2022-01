Bez litości 3 powstanie. Denzel Washington: znowu będę mógł prać ludzi

fot. materiały prasowe

Wszystko wskazuje na to, że Bez litości 3 będzie następnym filmem Denzela Washingtona. Aktor w rozmowie z Colliderem podczas promocji filmu Tragedy of Makbeth wyjawił, że scenariusz trójki jest już gotowy i ma podpisaną umowę, by zagrać w tym w następnej kolejności.

Denzel Washington o Bez litości 3

- Muszę więc wrócić do formy i zacząć znów bić ludzi. Znowu będę mógł prać ludzi. Najpierw Tragedia Makbeta i po niej będę mógł bić ludzi. Nie może być lepiej, prawda?

Według informatorów Collidera reżyser pierwszych dwóch części Antoine Fuqua prowadzi rozmowy, by wrócić za kamerą. Trwają negocjacje kontraktu.

Przypomnijmy, że Bez litości pojawiło się na ekranach w 2014 roku i tam też Denzel Washington efektownie siał zniszczenie w szeregach bandytów. Gorzej oceniany sequel Bez litości 2 był w kinach w 2018 roku.

Szczegóły Bez litości 3 nie są znane, ale Antoine Fuqua swego czasu mówił w rozmowie z Colliderem, że chciałby zrobić historię osadzoną w Europie. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że taki jest plan.

