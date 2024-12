Zakaz używania telefonu na planie. Reżyser Diuny 2 tłumaczy swoją decyzję

fot. Columbia Pictures // Sony

Denis Villeneuve udzielił wywiadu dla Los Angeles Times, w którym poruszono kwestię uzależnienia od telefonów komórkowych. Reżyser Diuny 2 twierdzi, że odczuwa duży dyskomfort z powodu tego, iż ludzkość jest obecnie rządzona przez algorytmy. Jego zdaniem zachowujemy się jak sztuczna inteligencja.

- Sposób, w jaki widzimy świat, jest binarnym ograniczeniem umysłowym. Odcinamy się od innych ludzi i w pewnym sensie społeczeństwo się rozpada. To przerażające.

Plany bez telefonów

Villeneuve wyjaśnia, że osobiście często czuje potrzebę odcięcia się od telefonu. Przyznaje, że jest coś uzależniającego w fakcie ciągłego dostępu do informacji, piosenek czy książek. Jego zdaniem działa to jak narkotyk. Dlatego wprowadził na swoje plany filmowe sztywną zasadę zakazu używania telefonów.

- Kino to coś, co wymaga obecności w danej chwili. Kiedy malarz maluje, musi być absolutnie skupiony na kolorach, które umieszcza na płótnie. Tak samo działa to z tancerzem i gestami. Jako filmowiec musisz podejść do całej ekipy tak, aby wszyscy byli skupieni i całkowicie obecni w danej chwili, aby słuchali się wzajemnie i budowali relacje. Dlatego od pierwszego dnia kręcenia telefony są zakazane na moich planach. Nie wolno ich używać. Kiedy pada 'cięcie', nie chcę, aby ktoś od razu patrzył na telefon i sprawdzał swojego Facebooka.

Podobną zasadę na swoich planach wprowadził Christopher Nolan. Villeneuve dementuje jednak pogłoski, jakoby podobnie jak Nolan, nie pozwalał na krzesła na planie. Przyznaje, że sam nie siedzi, ale inni mają do tego prawo. Ekipa Nolana swego czasu też zdementowała te informacje.

- Kiedy kręciłem Blade Runner 2049, miałem problemy z plecami, ponieważ dużo siedziałem. Dlatego przy obu filmach z serii Diuna, razem z moim operatorem Gregiem Fraserem, zdecydowaliśmy się stać, aby nie robić śladów, być elastycznymi, szybko reagować, aby krążenie krwi wciąż działało i abyśmy nie zasypiali. Dlatego nie mieliśmy krzeseł.

Najnowszy film reżysera, Diuna: Część druga, jest jednym z największych hitów 2024 roku.