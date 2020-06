Bezcenny - powstanie film na podstawie książki Zygmunta Miłoszewskiego

Źródło: profil autora na FB

Zygmunt Miłoszewski w rozmowie opublikowanej przez Smak Książki zdradził, że sprzedał prawa do książki Bezcenny, na podstawie której powstanie film. Dodał jedynie, że jest to umowa międzynarodowa i nie zdradził żadnych dodatkowych szczegółów, gdyż warunki kontraktu mu tego zabraniają.

Z uwagi na popularność pisarza w Polsce sądzimy, że w grę mogą wchodzić trzy podmioty: Netflix, TVN lub Canal+. Jednak to jest tylko nasza spekulacja i trudno w tej chwili uzyskać jakiekolwiek potwierdzenie.

fot. materiały prasowe

Bezcenny to thriller przygodowy. Wszystko rozpoczyna się pod koniec II wojny światowej. Generalny Gubernator Hans Frank ukrywa najcenniejsze łupy, a w raz z nim bezcenną tajemnicę, która ma zapewnić mu nietykalność po wojnie. Skarb jednak znika bez śladu w niewyjaśnionych okolicznościach. Współcześnie. Doktor Zofia Lorentz, historyk sztuki i urzędniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, próbująca sprawić, aby do Polski wróciło choć kilka z ponad 60 000 zaginionych dzieł, zostaje wezwana do kancelarii premiera. Sprawa jest pilna i ściśle tajna. Arcydzieło Rafaela zostało w końcu namierzone, a ona musi odzyskać je dla Polski. Legalna droga nie wchodzi w grę. Jedynym możliwym sposobem jest kradzież. Zofia podejmuje się zadania. Do jej zespołu dołączają cyniczny młody marszand, świeżo emerytowany oficer służb specjalnych i legendarna szwedzka złodziejka, specjalnie w tym celu wyciągnięta z więzienia.