Bezpieczne miejsce z bezpieczną oceną od krytyków. Czy Osgood Perkins powinien zwolnić?

fot. Neon

Jeszcze rok temu wydawałoby się, że nic nie jest w stanie popsuć współpracy Osgooda Perkinsa i Neon. Specjalista od horrorów produkuje przynajmniej jeden film rocznie. Tym razem padło na Bezpieczne miejsce z Tatianą Maslany i Rossifem Sutherlandem w rolach głównych. Czy to film godny choćby Kodu zła od tego samego reżysera?

Pierwsze recenzje krytyków w serwisie Rotten Tomatoes wskazują na to, że... nie. Bezpieczne miejsce ma w chwili pisania tego tekstu 65% pozytywnych opinii. To mniej od ostatniej jego produkcji, czyli Małpy również z 2025 roku - tamten film otrzymał 77% pozytywnych recenzji od krytyków, ale za to tylko 55% od publiczności. Co tym razem poszło nie tak?

Bezpieczne miejsce - recenzje krytyków

Niektórzy krytycy zaczynają powątpiewać w sposób pracy Osgooda Perkinsa. Reżyser jest w stanie nakręcić film w ciągu miesiąca, a potem skupia się na montażu i postprodukcji. W samym 2025 roku premierę miały dwa filmy od niego, czyli wcześniej wspomniana Małpa i Bezpieczne miejsce. Zdaniem niektórych powinien się on jednak bardziej skupić na jakości niżeli ilości, ponieważ zaczyna się to dawać we znaki. Bezpieczne miejsce zachowuje charakterystyczny styl reżysera, ale to powoli przestaje wystarczać do pozytywnego oceniania kolejnych produkcji spod jego ręki.

Film jest stylowy, piękny wizualnie, trzymający w napięciu, ale nie ma w nim wiele więcej. Scenariusz nie jest już tak ciekawy. Niektórzy nazywają go "bezsensownym". Brakuje w nim konkretnego, zrozumiałego pomysłu na całość. Wydarzenia są naciągane, momenty grozy nie takie straszne. Reżyser wziął na swoje barki więcej niż mógł udźwignąć, przez co historia nie jest tak ciekawa, jak mogłaby być. Jest rozwodniona i nie wykorzystuje swojego potencjału.

Bardzo dużo pochwał zebrała natomiast Tatiana Maslany, która jest wyśmienita w głównej roli. Zalicza porywający występ aktorski, od którego trudno odciągnąć wzrok. Idealnie przekazuje wszystkie emocje i nadaje głębi całości. Jest jednym z najjaśniejszych elementów tejże produkcji, której daleko do złego filmu, ale jeszcze dalej do osiągnięcia pełni swojego potencjału. W efekcie wychodzi spore rozczarowanie - szczególnie dla osób, które spodziewały się czegoś więcej po uzdolnionym reżyserze, który udowadniał nieraz, że świetnie się czuje z tworzeniem horrorów.