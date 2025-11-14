Syn przeznaczenia - recenzje krytyków. Najbardziej kontrowersyjny film roku jest po prostu nudny

Fot. Materiały prasowe

Wszystkie dotychczasowe zapowiedzi Syna przeznaczenia, horroru biorącego na tapet historię Jezusa i jego rodziców, obiecywały produkcję niejednoznaczną, kontrowersyjną, ale i intrygującą. Oburzenie wywołał sam pomysł na film - dojrzały i brutalny horror, który nie stronił też od nagości - ale i jego konkretne elementy, jak na przykład obsadzenie FKA Twigs w roli Maryi. Co tak naprawdę Syn przeznaczenia ma do zaoferowania widowni?

Okazuje się, że bardzo niewiele. Krytycy mieli okazję już obejrzeć i ocenić nowy film z Nicolasem Cagem. W serwisie Rotten Tomatoes Syn przeznaczenia ma aktualnie 32% pozytywnych opinii na podstawie 28 recenzji.

Syn przeznaczenia - recenzje krytyków

Lotfy Nathan, reżyser całego projektu, dokonał niemożliwego - jakimś cudem sprawił, że film opowiadający o Jezusie i jego rodzinie, a przy tym robiący to w tak kontrowersyjny, obrazoburczy i oburzający sposób, był... po prostu nudny. Jeden z recenzentów uważa, że już ciekawsze byłoby patrzenie, jak farba schnie na ścianie przez godzinę. To nie jest produkcja przeznaczona ani dla zagorzałych katolików, ani dla osób przeciwnych religii ani nawet fanów horrorów. Jest miszmaszem wszystkiego, ale o każdy gatunek zahacza w niesatysfakcjonujący sposób. Syn przeznaczenia ma ciekawe pomysły na siebie, ale nie wyciąga z żadnego z nich pełni potencjału, przez co wydaje się opowiadać o niczym.

Jest to przy tym stylowa produkcja pod kątem wizualnym, na którą można z przyjemnością popatrzeć. Nie można tego samego powiedzieć o występach aktorskich. Dwóch krytyków miało przeświadczenie, że Nicolasa Cage'a wyjęto z innej produkcji i włożono do Syna przeznaczenia bez jakiegokolwiek przygotowania. Kompletnie nie pasuje do reszty filmu. Podobny zarzut usłyszała od jednego z nich FKA Twigs, czyli Maryja.

Ostatecznie Syn przeznaczenia to po prostu nudny film, który nie wykorzystuje swojego wyjątkowego potencjału. Ma ciekawe pomysły, dobrze zrealizowaną stronę wizualną, ale jednocześnie nudny i tandetny scenariusz, a nastoletni bunt Jezusa jest czymś, co bardziej pasowałoby do MTV niż religijnego horroru.