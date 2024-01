Biały Lotos – nowi aktorzy w 3. sezonie. Są znane nazwiska

foto. HBO

Biały lotos w trzecim sezonie zabierze nas tym razem do Tajlandii. Zdjęcia do nowych odcinków rozpoczną się w lutym w okolicach Koh Samui, Phuket i Bangkoku. Twórca produkcji Mike White twierdzi, że będzie to największa i najbardziej szalona historia ze wszystkich dotychczasowych. Oczekiwaniom showrunnera będzie musiała sprostać nowa obsada, która właśnie została ujawniona przez HBO.

Biały Lotos - sześciu nowych aktorów w obsadzie 3. sezonu

Gośćmi hotelu Biały Lotos w Tajlandii zostali Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey i Tayme Thapthimthong. Szóstka aktorów dołączyła do Natasha Rothwell, która wróci do swojej roli z pierwszego sezonu, w którym wcieliła się w Belindę Lindsey.

Szczegóły pozostałych ról nie są na razie znane, ale według Deadline wśród gości Białego Lotosu znajdzie się patriarcha rodu, kobieta na kierowniczym stanowisku w korporacji, aktorka, kilka matek, a także wyrzutek i jogin.

Podczas produkcji trzeciego sezonu Białego Lotosu HBO nawiązało współpracę z Urzędem Turystyki Tajlandii, aby wesprzeć zdjęcia i promocję serialu. Producentka Janet Graham Borba powiedziała:

Cieszymy się, że możemy współpracować z Urzędem Turystyki Tajlandii, aby zrealizować kreatywną wizję Mike'a i zaprezentować wszystko, co ten piękny kraj ma do zaoferowania, podczas gdy kolejna grupa gości przybędzie do hotelu Biały Lotos.

Data premiery trzeciego sezonu Białego Lotosu nie jest jeszcze znana.

