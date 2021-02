Biblioteka Stadii wzbogaci się w 2021 roku o przeszło 100 tytułów

Źródło: Google

Na rynku usług cloud gamingowych nie wypracowano jeszcze jednego, sprawdzonego standardu dystrybucji treści, każdy z trzech wielkich graczy inaczej podchodzi do tego segmentu cyfrowej rozrywki. NVIDIA ugruntowała sobie silną pozycję za pośrednictwem GeForce NOW, Microsoft konsekwentnie rozwija pakiet gamingowy w ramach subskrypcji Xbox Game Pass, a Google eksperymentuje ze Stadią, próbując znaleźć sobie miejsce na tym młodym rynku.

W ostatnich tygodniach wyszukiwarkowy gigant nie miał najlepszej prasy. Przedstawiciele Google poinformowali o zawieszeniu programu tworzenia własnych gier, gdyż ten okazał się zbyt kosztowny, a później firma weszła w spór z twórcą Terrarii, blokując jego konto Google. To doprowadziło do zawieszenia prac nad portem popularnej gry na Stadię. Ale nie oznacza to, amerykańska korporacja planuje zwijać interes. Wręcz przeciwnie, Google ma bardzo ambitne plany związane z rozwoje Stadii.

W najnowszym wpisie blogowym przedstawiciele platformy zdradzili, że w tym roku w serwisie zadebiutuje przeszło 100 nowych gier. Wśród nich znajdziemy takie tytuły jak Far Cry 6, FIFA 21, Hellpoint czy Judgment od Ryu Ga Gotoku Studio, twórców popularnej serii Yakuza. Pełną listę najnowszych zapowiedzi można znaleźć pod tym linkiem.