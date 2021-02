Google zamyka studio odpowiedzialne za tworzenie gier dla Stadii

Źródło: Google

Zespół Google miał bardzo ambitne plany związane ze Stadią. Wyszukiwarkowy gigant planował upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: stworzyć zarówno platformę do streamingowania gier na niemal dowolne urządzenia, jak i same gry, które przyciągałyby do usługi nowych klientów. Proces wdrażania Stadii był dość toporny i dopiero po kilku miesiącach serwis zaczął mniej więcej spełniać pokładane w nim nadzieje. Niestety inwestycja w autorskie studia okazała się nietrafionym pomysłem.

Przedstawiciele korporacji postanowili zamknąć studia w Montrealu oraz Los Angeles i na dobre wycofać się z tego segmentu rynku. Z firmą pożegnała się Jade Raymond współodpowiedzialna m.in. za stworzenie serii Assassin’s Creed, która jako szefowa studiów Google miała odpowiadać proces tworzenia autorskich gier na Stadię. Ale jak zapewnia menadżer generalny i wiceprezes Stadii Phil Harrison, sama platforma nie zniknie z rynku i nadal będzie rozwijana:

Tworzenie gier z najwyższej półki zajmuje lata i wymaga znaczących inwestycji, a koszty rosną wykładniczo. Zważywszy na to, że skupiamy się zarówno na rozwoju sprawdzonej technologii Stadia, jak i pogłębianiu naszych partnerstw biznesowych, zdecydowaliśmy, że nie będziemy już inwestować w tworzenie ekskluzywnych treści od naszego wewnętrznego zespołu deweloperów SG&E z wyłączeniem gier zaplanowanych na najbliższą przyszłość.

Google otworzyło pierwsze studio gamingowe w Montrealu 2019 roku, a w marcu 2020 roku funkcjonowanie rozpoczął drugi oddział w Los Angeles. Firma przejęła nawet Typhoon Studios, twórców gry Journey to the Savage Planet, aby przyspieszyć swój spektakularny debiut w nowej branży. Niestety, proces tworzenia gier przerósł Google. Zespół SG&E wydał tylko kilka gier na Stadię w tym m.in. Orcs Must Die! 3, Outcasters oraz Submerged: Hidden Depths.

Stadia nie zniknie z rynku, ale Google nie chce już zajmować się tworzeniem gier. Co nie oznacza, że tytuły na wyłączność nie będą powstawały na tę platformę. Ich produkcją mają zająć się studia niezależne takie jak Harmonix oraz Supermassive.